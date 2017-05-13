عادل حنفي : أكثر من 2 مليون مصري يستقبلون رمضان بالمملكة

ولاء البري

قال عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج، المتحدث الرسمي باسم السعودية، إن الاحتفالات الرمضانية بالسعودية ليست مثل الاحتفالات بمصر، مشيرًا إلى أنها يغلب عليها الطابع الديني، وتحوز العبادة الجانب الأكبر من حياة الأشخاص المقيمين بالسعودية، إلا أن المصريين الذين يصل عددهم إلى 2 مليون و100 ألف تقريبًا لا يزالوا محتفظين بالطابع الخاص بهم والتجمع للإفطار، بالإضافة لعمل دورات كرة قدم رمضانية للشباب بالمدن المختلفة بالمملكة تستمر حتى بداية العشرة الأواخر من الشهر الكريم.

وأشار حنفي إلى أن للسعوديين عادات مختلفة عن المصريين فهم يبدءون الإفطار بالتمر والقهوة العربي والحليب ثم صلاة المغرب ثم إعداد مائدة خفيفة مكونة من الشوربة والسمبوسك وبعض المقبلات الخفيفة وتبدأ الوجبة الرئيسية لهم عقب صلاة التراويح بكل ما لذّ وطاب من وجباتهم المشهورة، إلا أن المصريين لا يزالون متمسكين بعادتهم بالإفطار عقب أذان المغرب وتناول الحلويات مثل الكنافة والقطايف، وقليل منهم ما اتبع العادات السعودية.

وأوضح أن المملكة لم تعلن حتى الآن عن تطبيق القرارات الجديدة الخاصة بالرسوم التي فرضتها المملكة على هوية المقيم، مشيرًا إلى أنه لا يوجد حتى الآن قرار رسمي تم إعلانه عن الهيئة العامة للجوازات ببدء تحصيل رسوم ودائمًا الأخبار الصحيحة يتم نشرها بوكالة الأنباء السعودية الرسمية، وكل ما يُقال يُعتد به رسميًّا وتعتبر اجتهادات فردية.

جدير بالذكر أن السعودية فرضت قرارات جديدة بتحصيل رسوم على المرافقين والعمالة الوافدة، ضمن حزمة القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء السعودي وما تبعها من أوامر ملكية أصدرها الملك سلمان بن عبد العزيز باعتماد الميزانية السعودية الجديدة 2017- 1438.

وذكرت بعض المواقع أنه يبدأ تطبيق تلك الرسوم وتحصيلها من شهر يوليو 2017، بواقع 100 ريال لكل مرافق، وستتم زيادة قيمة الرسوم على المرافقين بمقدار الزيادة التدريجية في الرسوم على المرافق حتى عام 2020.

ففي عام 2018 ستكون قيمة الرسوم على المرافقين بمقدار 200 ريال، وفي عام 2019 ستكون 300 ريال، وفي عام 2020 ستكون 400 ريال.