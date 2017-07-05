عادل حسين يتقدم للمنافسة على مقعد النيل بعضوية البورصة

شريف عمر: تقدم عادل عبدالله حسين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، بأوراق ترشحه للمنافسة على مقعد شركات بورصة النيل فى انتخابات البورصة المقرر إجراؤها يوم 24 يوليو الحالى. وبذلك يتنافس كل من منصور البربري، رئيس شركة "بي آي جي" للتجارة والاستثمار، أحمد بها

شريف عمر:

تقدم عادل عبدالله حسين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، بأوراق ترشحه للمنافسة على مقعد شركات بورصة النيل فى انتخابات البورصة المقرر إجراؤها يوم 24 يوليو الحالى.

وبذلك يتنافس كل من منصور البربري، رئيس شركة “بي آي جي” للتجارة والاستثمار، أحمد بهاء الدين شلبي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “إم بي” الهندسية، فى المنافسة على اقتناص المقعد الوحيد.

يذكر أن عدد المتقدمين للمنافسة على مقعد الشركات المقيدة يبلغ مرشحين فقط هما خالد أبو هيف رئيس شركة الملتقى العربي للاستشارات، وهاشم السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، وذلك في اليوم قبل الاخير من غلق باب الترشح.

يشار إلى أنه تم فتح باب الترشح لمقاعد الشركات المقيدة فى 29 يونيو الماضى، ومن المقرر أن يغلق في 6 يوليو الحالي، على أن يتم عقد الانتخابات يوم 24 يوليو الجاري.