عادل حامد: المصرية للاتصالات تحولت من مرحلة الإنتاج الاستهلاكي إلى الإنمائي

قال عادل حامد، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن شركته تحولت من مرحلة الإنتاج الاستهلاكي من مجرد تقديم خدمة اتصالات للعملاء إلى مرحلة الإنتاج الإنمائي خاصة وأن قطاع الاتصالات أصبح يلعب دورا محوريا في خدمة القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل التعليم عن بعد.

وأوضح حامد أن قطاع الاتصالات مازال يؤدي دورا أساسيا في تنمية المجتمع رغم ضغوط سلاسل الامدادات العالمية، لافتا إلى أن الشركة تعمل على بناء استراتيجية طويلة الأمد مع المنافسين بهدف التفرغ للعمل والنمو، مشيرا إلى أن الشركة تعمل على الانتشار بخدمات البنية التحتية.

وأضاف أن المصرية حاليا في مرحلة الإنتاج لإطلاق خدماتها الجديدة والتي منها مراكز البيانات.