احتفالا بعيد ميلاده ..عادل امام يفاجئ شريف عامر بمكالمة هاتفية: إنت بتضحك ليه

أجرى الاعلامي شريف عامر الساعات الماضية مداخلة هاتفية مع النجم الكبير عادل امام ببرنامجه ” يحدث في مصر ” تزامنا مع الاحتفال بعيد ميلاده 83 أمس ، حيث يعتبر أول ظهور للجمهور للزعيم كما يصفه الجمهور في الوطن العربي بعد سنوات من الغياب وشائعات كثيرة ترددت حول حالته الصحية .

وقال عادل امام لشريف عامر ، “أنت بتضحك ليه.. أحنا لسه قولنا حاجة؟، أنت بضحك ليه، ازيك يا شريف، وأنت طيب يا شريف، وأنت طيب يا حبيبي”، ورد شريف عامر: “بضحك لأني مبسوط وعلشان فيه عادل إمام في حياتي”.

وقال شريف عامر: “إني علمت بنتين من بناتي عربي، وكنت باخد إجازة علشان أروح أفلامك في السينما”، ليرد عادل إمام: “أنت عايز تقولي إنك ابن ناس وبناتك ميعرفوش عربي”.

وتابع شريف عامر قائلا : “أنا هسكت خالص من السعادة، وانت عارف قيمتك عندنا ولا لا”، ليرد عادل إمام: “لا قولي انت قيمتي عندكوا أيه؟”.

حيث كانت آخر أعمال النجم عادل إمام مسلسل “فالنتينو” في رمضان 2019، وشاركه البطولة كل من داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.‎

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا لعادل إمام مع يسرا ومصطفى هريدي وخالد سرحان وشقيقه المنتج عصام إمام أثناء الاحتفال بعيد الميلاد.