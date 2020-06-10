عادل المصري: 75 ألف موظف يعملون بالمنشأت السياحية و«الملاك» مهددون بالإفلاس

أكد عادل المصري رئيس غرفة المنشأت السياحية، أن أصحاب المطاعم والكافتيريات السياحية مهددين بالإفلاس بسبب إغلاق منشأتهم منذ 3 أشهر ونصف بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلي أن القطاع يئن ولا نريد الوصول لحالة الإفلاس.

وأضاف المصري في مداخلة لبرنامج مساء دي ام سي والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن المنشأت السياحية “المطاعم والكافتيريات ذات كثافة عالية حيث يعمل بها حوالي 75 ألف عامل، موضحاً أنه رغم عدم وجود أي مورد رزق للملاك حالياً الإ أنهم محتفظين بالعمالة لأنها مدربة ولا نريد فقدانها.

ولفت المصري إلى أن هناك 23 بندا تتضمن إجراءات وضوابط للتشغيل من بينها منع تقديم الشيشة والبوفيه المفتوح، فضلاً عن أن أقصى عدد للأفراد على مائدة الطعام داخل المطاعم سيكون 6 أفراد، بالإضافة إلي توفير أدوات التعقيم عند الدخول.

وكانت الغرفة، أعلنت أمس الأربعاء، عن تعديل وتخفيف الإجراءات الاحتزازية الخاصة بضوابط تشغيل المنشآت السياحية ” المطاعم والكافتيريات” المرخصة من وزارة السياحة والآثار.

وطلبت الغرفة من المطاعم والكافيهات الراغبة في العودة للعمل التقدم بطلب للغرفة، متضمنا تصورا للتشغيل في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا.