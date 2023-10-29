عادل اللمعي: البنية التحتية بمصر تسهم في جذب رجال الأعمال الأتراك

قال عادل لمعي رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري التركي بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن البنية التحتية القوية التي تتمتع بها مصر في الفترة الحالية سوف تسهم في جذب رجال الأعمال اتراك لدخول لسوق المحلية.

وتوقع اللمعي، على هامش الاجتماع الذي تعقده جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم، بحضور السفير التركي صالح موتلو شين، أن ترتفع قيمة التبادل التجاري بين البلدين بنحو 15 مليار دولار، مؤكدا أن هناك فرصا كبيرة بين البلدين للوصول لتلك المستهدفات.

ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري الحالي يسجل مايقرب من 10 مليارات دولار، وأن حجم الاستثمارات التركية في مصر ارتفع لنحو 2.5 مليار دولار.

وذكر أن مجلس الأعمال المصري التركي، يسعى إلى جذب الاستثمارات التركية في مصر في مجالات مختلفة على رأسها الغزل والنسيج، خاصة في ظل توفر عمالة مهارية في مصر يمكن الاستفادة منها.

وتابع: إن العلاقات الاقتصادية المصرية التركية لم تتوقف يومًا على الرغم مما شهدته العلاقات السياسية من توتر خلال فترة 10 سنوات السابقة، مشيرًا أنه بعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى مستوى السفراء يتطلع مجتمع الأعمال إلي مزيدًا من التعاون المصري التركي في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.