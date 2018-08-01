عادل الغضبان ورئيس هيئة قضايا الدولة يفتتحان فرع بورسعيد أول

أمانى العزازي افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والمستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة، فرع بورسعيد أول، وذلك بحضور المجلس الأعلى للهيئة ورؤساء القطاعات ومستشاري فرع بورسعيد.وأشاد محافظ بورسعيد بالتعاون بين هيئة قضايا الدولة والمحافظة في عدد من الملفات المهمة والموضوعات الحي

أمانى العزازي

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والمستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة، فرع بورسعيد أول، وذلك بحضور المجلس الأعلى للهيئة ورؤساء القطاعات ومستشاري فرع بورسعيد.

وأشاد محافظ بورسعيد بالتعاون بين هيئة قضايا الدولة والمحافظة في عدد من الملفات المهمة والموضوعات الحيوية في المجالات التي تكون الهيئة طرفًا مختصًا بالبت فيها، وسرعة إنجازها، والدفع بالجهود التنفيذية والتنموية.

وأعرب المحافظ عن فخره بوجوده بين رجال قضاء مصر الشامخ العظيم، موكدا بأن هيئة قضايا الدولة تعد الذراع القانونية للمحافظة في الدفاع عن حقوق الدولة.

وقدم محافظ بورسعيد درع المحافظة إلى المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة تقديرا له، كما قدم المستشار حسين عبده درع الهيئة إلى محافظ بورسعيد.