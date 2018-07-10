عادل الغضبان: محطة تسمين الماشية حققت الاكتفاء الذاتي من اللحوم ببورسعيد

أمانى العزازيتشهد محافظة بورسعيد تنفيذ وتطوير واحد من أكبر مشروعات الثروة الحيوانية في مصر، من خلال محطة تسمين الماشية، بطاقة تبلغ 10 آلاف رأس من الماشية.وصرح محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، بأن المحطة حققت أعلى معدل في النمو في تربية وإنتاج اللحوم على مستوى الجمهورية، وبعدما حققت الهدف الرئ

أمانى العزازي

تشهد محافظة بورسعيد تنفيذ وتطوير واحد من أكبر مشروعات الثروة الحيوانية في مصر، من خلال محطة تسمين الماشية، بطاقة تبلغ 10 آلاف رأس من الماشية.

وصرح محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، بأن المحطة حققت أعلى معدل في النمو في تربية وإنتاج اللحوم على مستوى الجمهورية، وبعدما حققت الهدف الرئيسي منها وهو تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج اللحوم الحمراء، يجري الآن إعداد مشروع لتطوير المحطة وتحويلها إلى مركز لتوزيع اللحوم للمحافظات المجاورة، بالإضافة إلى تحويلها لواحدة من أهم مراكز تصنيع اللحوم ومنتجات الألبان.

وتابع محافظ بورسعيد: “نحن نسير بخطى طيبة نحو تنمية الثروة الحيوانية، والمحافظة تقدم كافة التسهيلات للمشروع والدعم لتحقيق أهدافه بما سيعود به من خير”.

وأشار إلى أن محطة تسمين الماشية مزودة بأحدث النظم الغذائية والصحية من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية، وتم تصميمها بطريقة نموذجية تساعد على سهولة تربية الماشية، بالإضافة لتوافر الخدمات اللوجستية بها ويوجد مجموعة من المجازر اليدوية والآلية، مما يوفر الوقت والجهد وسهولة النقل.

وأوضح الدكتور وليم جندي، مدير مشروع تربية الماشية ببورسعيد، أن المشروع نجح في توفير العديد من فرص العمل لعدد من الشباب في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى توفير فرص للعاملين بمهنة الجزارة، كما يؤدي خدمة توفير عجول وخراف الأضاحي في المناسبات المختلفة.

يذكر أن المشروع يتكون من محطتين، إحداهما (أ) وتشمل 4 حظائر، والأخرى (ب) وتشمل حظيرتين، فضلًا عن وحدة متكاملة لتجهيز وتصنيع اللحوم وتعبئتها للتوزيع على المستوي المحلي والدولي ومنافذ ثابتة وسيارات ثلاجة كمنافذ متنقلة تنتشر في أنحاء المدينة.