ثقافة وفنون

عادل إمام في الكوميديا المميزة «العرّاف» يومياً على MBC مصر

بطولة حسين فهمي، طلعت زكريا، شيرين، نهال عنبر، عبد الرحمن أبو زهرة، صفاء الطوخي، رشا المهدي، شريف رمزي
رحاب صبحي 8:52 م, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21 8:52 م, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21

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تواصل قناة MBC مصر عرض حلقات الكوميديا الإجتماعية السياسية من مسلسل ” العراف”، مع النجم الكبير عادل إمام يومياً في الثامنة مساءً.

وتدور قصة مسلسل حول نصّاب محترف يتقمص شخصيات مُتعدّدة بمواصفات عالمية، وبدرجةٍ تمكّنه من خداع الجميع بمَن فيهم أجهزة الأمن، ويتفادي جميع المطبّات، ويتلاعب بعقول من يحيط به بمن فيهم زوجاته وأبنائه الذين يحاول عبر الحلقات جمع شملهم على الرغم من إنشغاله بالنصب والتزوير.

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يضم العمل عدداً كبيراً من نجوم الدراما والكوميديا، منهم: نهال عنبر، وعبد الرحمن أبو زهرة، وصفاء الطوخي، ريهام أيمن ، رشا مهدى وشريف رمزى ، أحمد فلوكس ،محمد الشقنقيرى.

 إلى جانب أبطال العمل عادل إمام وحسين فهمي وطلعت زكريا وشيرين، والمسلسل من تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامي إمام. يُعرض مسلسل «العراف» على MBC مصر يومياً من الأحد إلي الخميس فى الثامنة مساءً، ويُعاد يومياً الساعة  الثالثة بعد منتصف الليل

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بقلم رحاب صبحي

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