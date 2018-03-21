عادل أديب يصور أول مسلسل عربي بالكامل في تركيا

الشروق تنتج أضخم مسلسل في تاريخ الدراما الجزائريةأحمد حمدي بدأ المخرج عادل أديب التصوير منذ ثلاثة أسابيع تصوير المسلسل الجزائري "الريس قورصو" – أضخم إنتاج في تاريخ الدراما الجزائرية – في الديكورات التاريخية الخاصة بالمسلسل التركي "حريم السلطان" في أسطنبول ليكون أول مسلسل عربي يص

الشروق تنتج أضخم مسلسل في تاريخ الدراما الجزائرية



أحمد حمدي



بدأ المخرج عادل أديب التصوير منذ ثلاثة أسابيع تصوير المسلسل الجزائري “الريس قورصو” – أضخم إنتاج في تاريخ الدراما الجزائرية – في الديكورات التاريخية الخاصة بالمسلسل التركي “حريم السلطان” في أسطنبول ليكون أول مسلسل عربي يصور بالكامل في تركيا.

ويصور حاليا مشاهد الجرافيك والتي تنفذها أحد أكبر شركات الجرافيك في تركيا وهي شركة Digiflame

وتم عمل تحضيرات كبيرة لتصوير مشاهد الجرافيك والتي فيها معارك ضخمة ومشاهد ابهار وحركة داخل العمل كما تم تصوير بعض المشاهد خارج الاستديوهات على مراكب تاريخية في خليج البوسفور في اسطنبول.

وتدور أحداثه في إطار تاريخي كوميدي عن قرصان ومملكة قديمة وصراع على الحكم ومغامرات مبهرة وهذه الشخصية الخيالية ليس لها علاقة بشخصية القبطان قورصو المعروفة في التاريخ الجزائري.

وترصد مؤسسة الشروق للإعلام والنشر، ميزانية ضخمة للمسلسل في ظل سعيها الدائم لتطوير صناعة الدراما الجزائرية ودائما ما تتعاون معها شركة اوريدو الجزائر بدعم الأعمال الضخمة والهادفة لخلق صناعة إعلامية واعدة لتنافس وتحجز بهذه الأعمال مكانا وسط كبار منتجي الدراما العربية وتأخذ على عاتقها توفير كافة الإمكانيات لإنتاج المسلسل بمعايير عالية تتيح لها المنافسة خارج حدود السوق الجزائري.

وقال على فضيل، المدير العام لمؤسسة الشروق للإعلام والنشر – الشركة المنتجة للمسلسل – إن تجربة “القبطان قورصو” تحدي كبير لكل فريق العمل وقد رصدنا كافة سبل الدعم للفريق وأمام أعيننا تقديم عمل درامي كوميدي كبير يمتع المشاهد العربي وسط مشاركة أكبر نجوم الجزائر والتصوير في قصور وديكورات تاريخية في تركيا مع فريق إنتاج قدم الكثير من كبرى المسلسلات التركية المعروفة والتي عرضت على الشاشات العربية.

وتعد السابقة الأولى لمخرج مصري في سوق الدراما الجزائرية بعد أن حاز على ثقة القائمين على مؤسسة الشروق للإعلام والنشر – الشركة المنتجة، وتم الاتفاق على كافة تفاصيل العمل مع القائمين على المشروع من الشركة المنتجة ونجوم العمل والشركة المنفذة في تركيا ويعاون المخرج عادل أديب – مساعده الأول المخرج التونسي المجتهد نصر الدين بن معاطي .

ووفق البيان، فكاتب السيناريو الموهوب وائل عبد الحميد – من مصر تم اختيار النص الذي كتبه وسط تنافس عدد من كتاب السيناريو لهذا المشروع الضخم واستطاع نيل ثقة الشركة المنتجة بعد أن فاضلت بين العديد من السيناريوهات وهي اول مرة لكاتب سيناريو مصري ايضا في السوق الجزائري كما يكتب الحوار الكوميدي فريق عمل من الجزائر وقد تم ترجمة النص للفريق التركي للعمل على تفاصيل المشاهد وقد أعجبوا بالنص وابدوا رغبتهم في التفاوض على شرائه لتنفيذه للسوق التركي.

وتعاقدت الشروق مع أكبر نجوم الدراما والكوميديا في الجزائر ويأتي على رأسهم النجم صالح أوقروت أحد أهم الممثلين الجزائريين وتفردت مسلسلاته بقمة نسب المشاهدة في الأعوام الأخيرة.

وبدأ صالح تصوير مشاهده في المسلسل مع باقي نجوم المسلسل في جو يسوده التعاون وروح الكوميديا والذي ينتزع ضحك الفريق التقني التركي حتى وان لم يفهموا الحوار ويشاركه مغامرات القبطان قورصو هذا العام النجوم سيد أحمد اقومي ونضال الجزائرية وعلاوة زرماني و مليكة بلباي وسعاد سبكي وبلاحة بن زيان وايمان نوال والهادي طير وباراكودا ومحمد يابدري وابراهيم ايربان وموني بوعلام وعادل شيخ ومحمد بن داود وسوهي واحمد دهام ومحمد جوهري ومحمد ادار وعمار سنيقري ومحمد ينينه ووسيلة عريج وعديل طرباجي ويوسف حبوش.