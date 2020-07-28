عادلة رجب : مشروع السياحة الداخلية يتضمن 23 خدمة متكاملة

قالت الدكتورة عادلة رجب ، رئيس مجلس إدارة مصر للسياحة ، إن مشروع السياحة الداخلية الذى ستطلقه الشهر المقبل يتضمن 23 خدمة متكاملة، على أن يتم البدء برحلات فى العاصمة ثم مدن القاهرة الكبرى مثل القناطر بالقليوبية.

كانت «مصر للسياحة» تسعى إلى إطلاق المشروع منتصف الشهر الجارى ولكن تداعيات فيروس كورونا تسببت فى تأجيله.

وأضافت عادلة رجب أن المشروع فكرة وزارة قطاع الأعمال العام وستنفذه الشركة وسيتم وضع» براند « خاص به خلال الفترة المقبلة.

وأكدت – فى تصريحات لـ«المال» – أنه سيتم إطلاق تطبيق إلكترونى للمشروع يتم تحميله على الهواتف الذكية يتيح للمستخدمين سهولة اختيار برامجهم الخاصة بعطلات نهاية الأسبوع تتضمن وسائل التنقل أو زيارة مقاصد سياحية وأثرية وتناول الأطعمة.

وقالت إن التطبيق سيتح للمستخدمين (باختلاف أعمارهم) رحلات منها النيلية وأخرى بالحنطور وركوب للدراجات وستكون الأسعار موحدة ومعلنة، مشيرة إلى أنها أبرمت اتفاقيات مع الموردين على إتاحة تلك الخدمات.

وتابعت أن الشركة ستستغل حالة الزخم الخاصة بتطوير القاهرة الخديوية للترويج لها سياحيا من خلال تنظيم رحلات صباحية ومسائية.

وأكدت أنها تضع اللمسات النهائية لآلية تحصيل مقابل الرحلات من العملاء من جهة وتوصيلها لموردى الخدمة مثل أصحاب الحناطير والمراكب «الفلوكة» من جهة أخرى.

وشددت على أن السياحة الداخلية هى طوق النجاة فى الوقت الحالى لتنشيط القطاع فى ظل تباطؤ الحركة الوافدة من الخارج نتيجة لتداعيات فيروس كورونا.

من جانبه، قال سامح سعد، العضو المنتدب، لمصر للسياحة إن الفائض المالى للشركة منتصف الشهر الجارى تراجع إلى 12.8 مليون جنيه، مقارنة مع نحو 39.8 مليون جنيه نهاية مارس الماضى.

وأضاف أن «مصر للسياحة» تكبدت خسائر بقيمة 26.9 مليون جنيه نتيجة لتداعيات فيروس كورونا الذى تسبب فى وقف السياحة والطيران مؤكدا أنه جار وضع اللمسات النهائية لمشروع السياحة الداخلية لمواجهة التراجع فى الأعمال.