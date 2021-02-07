طاقة

عادات خاطئة تعرضك للخطر أثناء التعامل مع الكهرباء

عدد المشتركين على الشبكه القومية للكهرباء لنحو 37 مليون مشترك بنهاية 2020
عمر سالم 8:11 ص, الأحد, 7 فبراير 21 8:11 ص, الأحد, 7 فبراير 21

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يقوم بعض المواطنين بالعادات اليومية الخاطئة التى يقوم بها العديد من المواطنين اثناء استخدام الكهرباء بالمنزل ، و التي يجب التوقف عنها لضمان سلامة و امان استخدام الكهرباء.

وتنشر المال بعض العادات الخاطئة للتعامل مع الكهرباء داخل المنزل لتجنبها حفاظاً على سلامة المواطنين وهى كالاتي:

خطر كهرباء

1- وضع شريط لاصق على الاسلاك الكهربائية دون  مراقبته وتبديله متى لزم الأمر .

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2- عدم فصل الكهرباء عن أي جهاز بعد استخدامه.

3- عدم تغطية كل المقابس الكهربائية التي لا تستخدم. 

4- شراء ألعاب الأطفال الكهربائية التي تعمل من خلال توصيلها بمصدر الكهرباء، والأفضل منها تلك التي تعمل بالبطاريات.

5- ملامسة المصابيح الكهربائية  حينما تكون مضاءة.

6- عدم التأكد دائماً بأن مكان تثبيت المصباح الكهربائي غير مختل.

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7- البعض يضع تمديدات كهربائية تحت السجاد والفرش.

8- من الخطورة وجود تمديدات كهربائية في الممرات والمداخل

ويصل عدد المشتركين على الشبكه القومية للكهرباء لنحو 37 مليون مشترك بنهاية 2020 ، يبلغ عدد المشتركين الذين يمتلكون عداد كهرباء بنظام مسبق الدفع لنحو 10 ملايين مشترك من اجمالى المستهلكين

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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