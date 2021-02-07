عادات خاطئة تعرضك للخطر أثناء التعامل مع الكهرباء

عدد المشتركين على الشبكه القومية للكهرباء لنحو 37 مليون مشترك بنهاية 2020

يقوم بعض المواطنين بالعادات اليومية الخاطئة التى يقوم بها العديد من المواطنين اثناء استخدام الكهرباء بالمنزل ، و التي يجب التوقف عنها لضمان سلامة و امان استخدام الكهرباء.

وتنشر المال بعض العادات الخاطئة للتعامل مع الكهرباء داخل المنزل لتجنبها حفاظاً على سلامة المواطنين وهى كالاتي: خطر كهرباء

1- وضع شريط لاصق على الاسلاك الكهربائية دون مراقبته وتبديله متى لزم الأمر .

2- عدم فصل الكهرباء عن أي جهاز بعد استخدامه.

3- عدم تغطية كل المقابس الكهربائية التي لا تستخدم.

4- شراء ألعاب الأطفال الكهربائية التي تعمل من خلال توصيلها بمصدر الكهرباء، والأفضل منها تلك التي تعمل بالبطاريات.

5- ملامسة المصابيح الكهربائية حينما تكون مضاءة.

6- عدم التأكد دائماً بأن مكان تثبيت المصباح الكهربائي غير مختل.

7- البعض يضع تمديدات كهربائية تحت السجاد والفرش.

8- من الخطورة وجود تمديدات كهربائية في الممرات والمداخل

ويصل عدد المشتركين على الشبكه القومية للكهرباء لنحو 37 مليون مشترك بنهاية 2020 ، يبلغ عدد المشتركين الذين يمتلكون عداد كهرباء بنظام مسبق الدفع لنحو 10 ملايين مشترك من اجمالى المستهلكين