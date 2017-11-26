عاجل.. 3 عروض عالمية للمنافسة على محطة فحم الحمراوين

عمر سالم: تلقت الشركة القابضة لكهرباء مصر منذ قليل، 3 عروض عالمية للمنافسة على مشروع إنشاء أول محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم بمنطقة الحمراوين، على ساحل البحر الأحمر بقدرة 6000 ميجاوات. وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن العروض…



عمر سالم:

تلقت الشركة القابضة لكهرباء مصر منذ قليل، 3 عروض عالمية للمنافسة على مشروع إنشاء أول محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم بمنطقة الحمراوين، على ساحل البحر الأحمر بقدرة 6000 ميجاوات.

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن العروض تضم عرضًا من شركة جنرال إليكتريك الأمريكية، وأخر من تحالف هيتاشى وميتسوبيشى اليابانيتين، والعرض الثالث تقدمت به شركات صينية.



وأوضحت أنه سيتم تحليل العروض الفنية أولا،ً ثم العروض المالية، بالتعاون مع شركة تراكتبيل، الاستشارى الخاص بالمشروع، وسيستغرق ذلك عدة شهور.

كانت الشركات الثلاثة قد تقدمت بعروضها الفنية والمالية خلال مايو الماضى، لكن الشركة القابضة لكهرباء مصر، بالتعاون مع الاستشاري، رأت أن المواصفات غير مناسبة، ثم قامت الشركات بتعديل عروضها طبقا لما تحتاجه القابضة للكهرباء.

وأشارت المصادر إلى أنه تم إغلاق باب تلقى العروض، وسينفذ المشروع بنظام «EPC+finance» الذى يعتمد على تدبير الشركة المنفِّذة للتمويل، على أن تسدد القابضة بعد الانتهاء من المشروع.

ولفتت إلى المصادر أنه تمت الموافقة على ترحيل كل مشروعات الخطة الخمسية 2022/2017، إلى الخطة الخمسية اللاحقة، خاصة أن تنفيذ مشروع الحمراوين سيستغرق نحو 7 سنوات، ومن المرتقب الانتهاء منه بحلول عام 2025.

