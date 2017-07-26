عاجل.. مصر تتسلم الدفعة الرابعة من مقاتلات الرافال

بدور إبراهيم : انضمت طائرتان جديدتان من مقاتلات الجيل الرابع، متعددة المهام، من طراز "رافال" إلي تشكيلات القوات الجوية، وهما الدفعة الرابعة من هذا الطراز، ليصل عدد الطائرات اعتبارا من النصف الثاني من 2015 حتي الإن إلى 11 طائرة، من إجمالي 24 طائرة من المقرر أن تتسلمها مصر وفقا للبرنامج ا





بدور إبراهيم :



انضمت طائرتان جديدتان من مقاتلات الجيل الرابع، متعددة المهام، من طراز “رافال” إلي تشكيلات القوات الجوية، وهما الدفعة الرابعة من هذا الطراز، ليصل عدد الطائرات اعتبارا من النصف الثاني من 2015 حتي الإن إلى 11 طائرة، من إجمالي 24 طائرة من المقرر أن تتسلمها مصر وفقا للبرنامج الزمني المحدد، فى إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية مع فرنسا، والذي يشمل العديد من أوجه التعاون في مجالات التسليح والصناعات العسكرية المختلفة.

تعد “الرافال” إضافة قوية لقدرات قواتنا الجوية، بما تملكة من خصائص فنية وأنظمة قتالية ونيرانية عالية تمكنها من تنفيذ المهام بمدي كبير علي الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة.

كما تتميز الطائرة بقدرتها على التعامل مع جميع التهديدات الجوية والأرضية بكفاءة عالية، وبالقدرة على تعقب العديد من الأهداف الجوية، والتعامل مع أكثر من هدف فى توقيت واحد، أيضا تنفيذ مهام السيطرة الجوية، وصد الهجمات المعادية، والتعامل مع الأهداف ذات المدى البعيد من مختلف أوضاع الاستعداد الجوى، فى أصعب ظروف مسارح العمليات.



شاركت مقاتلات “الرافال” فى العديد من الأنشطة التدريبية، ومهام تأمين المجال الحيوي المصري، وعمليات مكافحة الإرهاب، بالتعاون مع باقي التشكيلات الجوية، كما شاركت فى حفل تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية أثناء افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية، بما يعكس قدرة وكفاءة الطياريين المصريين، والأطقم الجوية علي التعامل مع المقاتلات الحديثة في توقيت قياسي.

