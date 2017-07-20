عاجل.. مدبولى يقرر صرف 10% من تعويضات شركات المقاولات

بدور إبراهيم:أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منذ قليل، قرارا بصرف 10% دفعة مقدمة من حساب التعويضات لشركات المقاولات، وذلك لحين إنهاء اللجنة العليا المشكلة برئاسته من احتساب كامل التعويضات المستحقة للشركات، نتيجة لتغيرات أسعار مواد البناء. وأشار مصدر مسئول بوزارة الإسكان، إلى أن الوزير أصدر القرار بغرض التيسير على الشركات، خاصة وأن دراسة وتقدير التعويضات قد يستغرق وقتا، مما قد يحمل الشركات أعباء إضافية . ولفت إلى أنه سيتم احتساب تلك النسبة من حجم الأعمال الجارى تنفيذها، وللشركات التى ينطبق عليها القانون، وهى الشركات التى أسند إليها أعمال فى الفترة من 1 مارس وحتى 31 ديسمبر 2016 . وأضاف أن القرار سيتم تطبيقه بصورة فورية، وإرساله إلى جهات الإسناد، بهدف الاسراع بمعدلات العمل.
وأشار مصدر مسئول بوزارة الإسكان، إلى أن الوزير أصدر القرار بغرض التيسير على الشركات، خاصة وأن دراسة وتقدير التعويضات قد يستغرق وقتا، مما قد يحمل الشركات أعباء إضافية .
ولفت إلى أنه سيتم احتساب تلك النسبة من حجم الأعمال الجارى تنفيذها، وللشركات التى ينطبق عليها القانون، وهى الشركات التى أسند إليها أعمال فى الفترة من 1 مارس وحتى 31 ديسمبر 2016 .
وأضاف أن القرار سيتم تطبيقه بصورة فورية، وإرساله إلى جهات الإسناد، بهدف الاسراع بمعدلات العمل.