عاجل.. مدبولى يقرر صرف 10% من تعويضات شركات المقاولات

وأشار مصدر مسئول بوزارة الإسكان، إلى أن الوزير أصدر القرار بغرض التيسير على الشركات، خاصة وأن دراسة وتقدير التعويضات قد يستغرق وقتا، مما قد يحمل الشركات أعباء إضافية .

ولفت إلى أنه سيتم احتساب تلك النسبة من حجم الأعمال الجارى تنفيذها، وللشركات التى ينطبق عليها القانون، وهى الشركات التى أسند إليها أعمال فى الفترة من 1 مارس وحتى 31 ديسمبر 2016 .

وأضاف أن القرار سيتم تطبيقه بصورة فورية، وإرساله إلى جهات الإسناد، بهدف الاسراع بمعدلات العمل.

