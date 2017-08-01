عاجل .. مدافع الزمالك ينتقل للأهلي في صفقة انتقال حر

علي المصريأنهى أحمد دويدار لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذي انتهي عقده مع القلعة البيضاء بنهاية إعارته لسموحة السكندري، اتفاقه مع مسئولي النادي الأهلي للانضمام للقلعة الحمراء، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة انتقال حر، لمدة ثلاثة مواسم، تبدأ من موسم 2017_2018، وتنتهي بن

علي المصري

أنهى أحمد دويدار لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذي انتهي عقده مع القلعة البيضاء بنهاية إعارته لسموحة السكندري، اتفاقه مع مسئولي النادي الأهلي للانضمام للقلعة الحمراء، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة انتقال حر، لمدة ثلاثة مواسم، تبدأ من موسم 2017_2018، وتنتهي بنهاية موسم 2019_2020.

وكان حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي، يفاضل بين الرباعي محمود علاء مدافع وادي دجلة، ومحمود عزت مدافع سموحه، ومحمود متولي مدافع الدراويش، بالإضافة لدويدار، لتعويض احتراف أحمد حجازي في صفوف وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، قبل أن يستقر علي التعاقد مع دويدار في نهاية المطاف.

ومن المنتظر أن يعلن مسئولي الأهلي عن ضم دويدار “30 عاما” رسميا، عقب نهاية مشاركة الفريق في البطولة العربية للأندية التي تستضيفها مصر، حيث سيلعب الفريق غدا الأربعاء مع الفيصلي الأردني، في الدور قبل النهائي للبطولة، ليكون رابع صفقات الأهلي هذا الصيف، بعد أن ضم الفريق المغربي وليد أزارو وهشام محمد واسلام محارب، علي أن يعلن الأهلي، عن ضم أيمن أشرف لاعب سموحة، عقب لقاء الفريق السكندري مع الأهلي في الدور قبل النهائي لكأس مصر، الأسبوع المقبل.