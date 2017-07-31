عاجل.. مخابز الشرقية تدخل فى إضراب مفتوح عن العمل

كتب ـ محمد مجدي:دخل أصحاب المخابز بمحافظة الشرقية، في إضراب مفتوح عن العمل، واعتصام بمقر الغرفة التجارية، احتجاجاً على العقد الجديد لمنظومة الخبز المدعم، الذي من المفترض أن يتم بدء العمل به غداً الثلاثاء. قال المهندس صبحي أحمد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالشرقية لـ "المال"، إ



كتب ـ محمد مجدي:

دخل أصحاب المخابز بمحافظة الشرقية، في إضراب مفتوح عن العمل، واعتصام بمقر الغرفة التجارية، احتجاجاً على العقد الجديد لمنظومة الخبز المدعم، الذي من المفترض أن يتم بدء العمل به غداً الثلاثاء.

قال المهندس صبحي أحمد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالشرقية لـ “المال”، إن أصحاب 2500 مخبز معتصمين بالغرفة التجارية، ولن يغادروا قبل تنفيذ مطالبهم التي تتلخص في صرف المستحقات المالية المتأخرة، والتي تصل إلي 60 ألف جنيه لكل مخبز، وإلغاء قرار دفع مبلغ تأمين للحصول على الدقيق المدعم.

يشار إلي أن العقد الجديد لمنظومة الخبز بين وزارة التموين والمخابز، ينص على قيام المخبز بدفع تأمين 3 أيام، عن كل طن دقيق.

بينما قال ناصر عبدالعظيم، نائب رئيس الشعبة لـ”المال”، إنه تم دفع المبلغ التأميني الذي نص عليه العقد الجديد، منذ تطبيق المنظومة في عام 2014، ومن غير المعقول، أن يتم دفعه مرة أخري، موضحاً أنه لم يتم حتي الأن استلام المبلغ التأميني القديم.

في هذا السياق أكد عبدالرحمن عمر، سكرتير الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالإتحاد العام للغرف التجارية، أنه يتم التواصل مع أعضاء الشعبة بالشرقية، للوقوف على أخر ما تم التوصل إليه بينها وبين مديرية التموين بالشرقية،

وأشار إلي أن أصحاب المخابز ليس لديهم السيولة الكافية لدفع المبلغ التأميني الجديد، قائلاً: “مش معانا فلوس ندفع”.

