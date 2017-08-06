عاجل .. محمد فريد صالح رئيسا للبورصة

المال – خاص قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أصدر القرار رقم 1759 لسنة 2017 بتعيين محمد فريد محمد صالح، رئيسا للبورصة، لمدة 4 سنوات، خلفا للدكتور محمد عمران، الذى انتهت مدة ولايته. ودعت الوزيرة، فريد، وأعضاء مجلس إدارة

المال – خاص

قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أصدر القرار رقم 1759 لسنة 2017 بتعيين محمد فريد محمد صالح، رئيسا للبورصة، لمدة 4 سنوات، خلفا للدكتور محمد عمران، الذى انتهت مدة ولايته.

ودعت الوزيرة، فريد، وأعضاء مجلس إدارة البورصة الجديد المنتخب، إلى ضرورة مواصلة العمل على تطوير البورصة، بما يساهم فى تحسين مستوى الاقتصاد المصرى، مشيرة إلى أن الوزارة تولى اهتماما بتطوير البورصة المصرية وتحديث منظومتها فى اطار برنامج الاصلاح الاقتصادى، وأن يتبنى مجلس الإدارة الجديد صياغة منظومة متطورة لسوق المال المصرى تؤهله لكى يضطلع بدوره كمركز مالى اقليمي، مع تعزيز مركز مصر المالى ليصبح الخيار المثالى كمحطة إقليمية رائدة للشركات والمؤسسات المالية العالمية، مع ضرورة توسيع قاعدة المتعاملين و التعاملات بالبورصة المصرية و تشجيع الاستثمارات طويلة الأجل و تدعيم أسس الافصاح و الشفافية بسوق المال المصرى استنادا على معايير الحوكمة.

وأعربت الوزيرة عن شكرها وتقديرها للجهود التى بذلها مجلس إدارة البورصة خلال دورة المجلس المنقضية خلال الفترة (2013 – 2017) برئاسة الدكتور محمد عمران وعن أملها فى أن يستمر التعاون المثمر خلال الفترة المقبلة مع مجلس الإدارة الجديد.

وأكدت الوزيرة، على أهمية العمل على الشمول المالى، والاستفادة من برنامج الاطروحات فى البورصة، وزيادة الدعم لريادة الأعمال وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وذكرت الوزيرة، أنه صدرت مؤخرا تعديلات القرار المنظم للبورصة بما سمح بتعزيز ضوابط ومعايير الحوكمة بها وتجديد وتعيين رئيس البورصة لفترتين فقط، مشيرة إلى أنها ستعمل بالتنسيق مع أعضاء المجلس الجديد للانتهاء من التعديلات التشريعية المنتظرة على القواعد المنظمة للقطاع المالى غير المصرفى والتى سيتم عرضها فور الانتهاء منها على مجلس النواب فى دورته المقبلة.

وكان فريد، شغل منصب نائب رئيس البورصة خلال الفترة من 11 يوليو عام 2010، وحتى أكتوبر 2011، وعمل على تدشين أول مؤشر محدد الاوزان فى السوق المصرى، وساهم فى وضع خطة تفصيلية لانشاء سوق للمشتقات المالية والمساهمة فى اعداد القواعد التشريعية المنظمة لهذا السوق، وعمل قبلها خبير أول اقتصاديات التمويل ورئيس وحدة سوق المال فى وزارة الاستثمار، ومتابعة مشروعات تطوير البورصة ومن أهمها مشروع بورصة النيل وبورصة السندات، وكان يعمل كخبير اقتصادي منذ عام 2004، كما عمل خلال الفترة من يوليو 2013 إلى يوليو 2016 مستشار خارجى لأنشطة رأس المال المخاطر والتأجير التمويلى بالبنك الدولى بمصر.Sent from Yahoo Mail on Android

