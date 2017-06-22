عاجل: فوز أبوالسعد والسعيد وشوكت فى انتخابات البورصة

قسم البورصة:فاز أحمد أبو السعد، وإيهاب السعيد، وشوكت المراغي، بعضوية مجلس إدارة البورصة المصرية في دورته الجديدة ٢٠١٧ – ٢٠٢١، ممثلين عن الشركات العاملة والسمسرة. حصل أبوالسعد، العضو المنتدب لشركة رسملة مصر لإدارة الأصول علي ٢٠٨ أصوات، فيما حصل السعيد، العضو المنتدب للفروع بشركة أصول لل

قسم البورصة:



فاز أحمد أبو السعد، وإيهاب السعيد، وشوكت المراغي، بعضوية مجلس إدارة البورصة المصرية في دورته الجديدة ٢٠١٧ – ٢٠٢١، ممثلين عن الشركات العاملة والسمسرة.

حصل أبوالسعد، العضو المنتدب لشركة رسملة مصر لإدارة الأصول علي ٢٠٨ أصوات، فيما حصل السعيد، العضو المنتدب للفروع بشركة أصول للسمسرة، علي ١٤٧ صوتاً.

كما حصل شوكت المراغي، العضو المنتدب بشركة إتش سي للسمسرة، علي ١٣٣ صوتاً .

