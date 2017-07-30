عاجل .. فودافون تكشف سبب توقف إنترنت المحمول‎

محمود جمال :قال مصدر مسئول بشركة فودافون مصر إن انقطاع خدمات الإنترنت المحمول في بعض مناطق القاهرة، قد يعود إلى عملية إعادة توزيع الترددات بين شركات المحمول الثلاث تمهيداً لإطلاق خدمات الجيل الرابع للاتصالات بالسوق المحلية .وقال المصدر لـ " المال " إن فريق من المهندسين الفنيين يعكف حال

محمود جمال :

قال مصدر مسئول بشركة فودافون مصر إن انقطاع خدمات الإنترنت المحمول في بعض مناطق القاهرة، قد يعود إلى عملية إعادة توزيع الترددات بين شركات المحمول الثلاث تمهيداً لإطلاق خدمات الجيل الرابع للاتصالات بالسوق المحلية .

وقال المصدر لـ ” المال ” إن فريق من المهندسين الفنيين يعكف حالياً على تحديد سبب انقطاع الخدمة، بغرض معاودتها فى أسرع وقت ممكن.

يشار إلى أن مستخدمي فودافون فؤجئوا صباح اليوم الأحد بانقطاع خدمة الإنترنت عبر المحمول .

ويصل عدد عملاء الشركة وفق مؤشرات وزارة الاتصالات خلال مارس الماضى إلى أكثر من 39 مليون عميل.

وإعادة توزيع الترددات ” reforming ” هو إجراء فنى ينفذه المشغلون لتحسين مستوى جودة الخدمة .