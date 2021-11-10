عاجل .. فودافون العالمية تنقل ملكية حصتها فى «فودافون مصر» البالغة 55٪ إلى «فوداكوم»

أعلنت اليوم مجموعة فودافون العالمية عن موافقتها على نقل حصتها البالغة 55٪ في فودافون مصر إلى مجموعة فودافون المحدودة “فوداكوم” ، وهي الشركة التابعة لها في جنوب إفريقيا. تساهم هذه الصفقة فى تبسيط نظم إدارة العمليات للشركات التى تعمل بها فودافون فى أفريقيا ، وتعظم الإستفادة من الخدمات المالية المتطورة المقدمة لعملائها لتحقيق الشمول المالى.

وتعود هذه الصفقة بالفائدة على جميع الأطراف (فودافون العالمية وفوداكوم وفودافون مصر) حيث تتيح الصفقة لفودافون تنظيم إدارة العمليات فى قارة إفريقيا وإعطاء اولوية للأسواق الناشئة والتى لاتزال تتمتع بالنمو و الجاذبة للإستثمار .

كما تمثل هذه الصفقة فرصة كبيرة لفودافون مصر للإستفادة من خدمات الشمول المالى وتنوعها وتبادل الخبرات مع الأسواق الإفريقية فى مجال الحلول التكنولوجية وإنترنت الأشياء، حيث تمثل فودافون مصر واحدة من أكبر الأسواق لفودافون العالمية فى إفريقيا وتحتل مركزا رياديا فى مجال تصدير خدمات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات مما يتيح لها الفرصة ان تصبح مركزا للتميز فى مجال الخدمات الرقمية والشمول المالى.

وقد حصلت مجموعة فودافون العالميه علي إلتزام مجموعة فوداكوم باتفاق المساهمين الموقع مع الشركة المصرية للاتصالات، وتعتبر الصفقة قيد الموافقات الرقابية والقانونية من قبل الجهات المعنية في كلاً من مصر وجنوب إفريقيا، ومن المتوقع الإنتهاء من عملية لإتمام نقل الملكية بحلول 31 مارس 2022.