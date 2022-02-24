استثمار

عاجل.. تعليمات من «السياحة» بحسن معاملة السائحين الأوكران وعدم مغادرة أى منهم من الفنادق

والتعامل بحرص شديد بين كلأ من السائحين الروس والسائحين الأوكران.
دعاء محمود 2:15 م, الخميس, 24 فبراير 22 2:15 م, الخميس, 24 فبراير 22

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طالبت غرفة المنشآت الفندقية فرع جنوب سيناء، مديري عموم الفنادق بمدينة شرم الشيخ، بحسن استقبال السائحين الأوكران العائدين من المطار اليوم وتقديم كل المساعدات والدعم اللازم لهم، مع عدم مغادرة أي سائح من الفنادق والتعامل بحرص شديد بين كل من السائحين الروس والسائحين الأوكران.

ونوه المنشور بأنه سيتم موافاة مديري عموم الفنادق بأي تعليمات جديدة قد تصدر من وزارة السياحة والآثار بهذا الشأن، مع اعتبار هذا الأمر عاجلا و بالغ الأهمية.

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واليوم، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تنفيذ “عملية عسكرية” في أوكرانيا أعقبها هجوم واسع وصفه الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه الحرب.

وأعلن بوتين أن العملية العسكرية تستهدف منطقة إقليم دونباس، شرقي أوكرانيا، والذي يضم منطقي لوغانسك ودونيتسك.

وجاء ذلك في خطاب متلفز للرئيس الروسي، في نفس الوقت الذي كان مجلس الأمن الدولي يطلب منه التوقف، صباح يوم الخميس.

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وحث بوتين الجنود الأوكرانيين في منطقة القتال بشرق أوكرانيا على الاستسلام وإلقاء الأسلحة والعودة إلى ديارهم.

كما حذر أوكرانيا من تحميلها مسئولية أي إراقة دماء، وقال إن بلاده لا تنوي احتلال أوكرانيا.

من جانبه، ندد الرئيس الأمريكي جو بايدن بما سماه “هجوما غير مبرر للقوات العسكرية الروسية”.

وشدد على أن الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها سوف يردون بطريقة موحدة وحاسمة. “وسيحاسب العالم روسيا”.

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كما انتقد ما قام به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقال: “لقد اختار الرئيس بوتين حرباً مع سبق الإصرار من شأنها أن تؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح ومعاناة بشرية”.

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بقلم دعاء محمود

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