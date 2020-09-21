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بنك مصر يوقف إصدار الشهادات ذات عائد 15%

بلغت حصيلة بيع الشهادة 103 مليار جنيه منذ مارس
‫محمود الصباغ‬‎ 11:05 ص, الأثنين, 21 سبتمبر 20 11:05 ص, الأثنين, 21 سبتمبر 20

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قرر ثاني أكبر بنك حكومي بنك مصر إيقاف الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت 15% والتي تم طرحها في مارس الماضي.

قال عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة البنك لـ “المال”، إن البنك قرر إيقاف بيع الشهادات ذات العائد 15% بداية من اليوم الإثنين.

وأضاف المغربي، أن حصيلة البنك من الشهادات ذات العائد 15% منذ إصدارها في مارس الماضي وصلت نحو 103 مليار جنيه.

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وطرح بنكا الأهلي ومصر في مارس الماضي، شهادات إدخار لأجل عام وذات عائد ثابت يبلغ 15%، وذلك مباشرة عقب تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة الأساسية نحو 300 نقطة أساس لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 3% في مارس الماضي لتصل إلى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض، وذلك ضمن القرارات التي اتخذها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

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يذكر أن البنك المركزى المصري اتخذ 14 إجراء وقرارًا للحد من آثار فيروس كورونا المستجد منذ شهر مارس الماضي، اشتملت خفض أسعار العائد الأساسية بنسبة 3% لتحفيز الاقتصاد على النمو، وتأجيل كل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد.

والتي شملت القـروض لأغـراض اسـتهلاكية والقـروض العقاريـة للإسكـان الشخصـي وكذا الشركات المتوسطة والصغيرة لمدة 6 أشهر وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخير في السداد على أن يتم إحاطة العميل بالتكلفة الإضافية التي سيتحملها والمترتبة على التأجيل، وإعفاء التحويلات المحلية بالجنيه لمدة 3 أشهر من جميع العمولات والمصروفات المرتبطة بها، وذلك للحد من التعاملات النقدية لما قد تحمله من خطورة على الصحة العامة في الوقت الراهن.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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