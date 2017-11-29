عاجل .. المركزى يفرض رسوم على دخول الآجانب فى المحافظ المالية

سيد بدرقرر البنك المركزى المصرى، تطبيق رسوم بواقع 1% على التدفقات الجديدة لاستثمارات الآجانب فى المحافظ المالية والتى تتم عبر آلية أطلقها البنك عام 2013 تضمن تدبير الدولار اللازم لتحويل أموال المستثمرين وصناديق الإستثمار الأجنبية الى الخارج فى اى وقت.وقال البنك فى تعليمات للبنوك – اليوم





سيد بدر



قرر البنك المركزى المصرى، تطبيق رسوم بواقع 1% على التدفقات الجديدة لاستثمارات الآجانب فى المحافظ المالية والتى تتم عبر آلية أطلقها البنك عام 2013 تضمن تدبير الدولار اللازم لتحويل أموال المستثمرين وصناديق الإستثمار الأجنبية الى الخارج فى اى وقت.



وقال البنك فى تعليمات للبنوك – اليوم الأربعاء – أن الرسوم الجديدة يبدأ تطبيقها من 3 ديسمبر المقبل بالنسبة للتدفقات الجديدة فقط مع الإبقاء على نسبة 0.5% عند الخروج كما هى.



أشار الى أن المراجعة لن تؤثر بأى حال من الأحوال على الأرصدة القائمة قبل 3 ديسمبر ، لافتا الى أن القرار يأتى بعد مضى عام على تحرير سعر الصرف ونجاح سوق العملات الأجنبية فى الحفاظ على ثقة المستثمرين الآجانب والمصريين وزيادة معدلات التداول والسيولة داخل السوق.



يشار الى أن محافظ البنك المركزى المصرى قال فى تصريحات مؤخرا أن سوق الصرف استقبل نحو 80 مليار دولار تدفقات نقدية منذ تعويم الجنيه مطلع نوفمبر 2016.

كان البنك المركزي المصري أعلن أواخر شهر مارس 2013 عن إعادة تفعيل آلية تحويل أموال المستثمرين الاجانب وصناديق الاستثمارات الأجنبية التي كانت يتم العمل بها في فترات الازمات الاقتصادية خلال الفترة من 2002 وحتى 2003 بهدف زيادة الثقة في الاستثمار بسوق المال المصرية، وتيسير تخارج المستثمرين الأجانب بأموالهم عند رغبتهم في تصفية بعض استثماراتهم في البورصة المصرية وأذون وسندات الخزانة.

وقال وزير المالية عمرو الجارحى فى تصريحات – أمس – أن إجمالى استثمارات الآجانب فى أذون الخزنة المصرية تسجل فى الوقت الحالى نحو 19 مليار دولار



