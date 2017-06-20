اقتصاد وأسواق

عاجل.. السيسي يوقف ضريبة الأطيان الزراعية لمدة 3 سنوات

المال- خاصأفادت فضائية "ON LIVE" في نبأ عاجل، منذ قليل، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد قرر وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة 3 سنوات.جاء ذلك خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، الذي شهده الرئيس بحضور رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وعدد من الشخصيات العامة بالدولة.
9:02 م, الثلاثاء, 20 يونيو 17 9:02 م, الثلاثاء, 20 يونيو 17

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المال- خاص

أفادت فضائية “ON LIVE” في نبأ عاجل، منذ قليل، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد قرر وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة 3 سنوات.

جاء ذلك خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، الذي شهده الرئيس بحضور رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وعدد من الشخصيات العامة بالدولة.

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