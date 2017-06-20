عاجل.. السيسي يوقف ضريبة الأطيان الزراعية لمدة 3 سنوات

المال- خاص أفادت فضائية “ON LIVE” في نبأ عاجل، منذ قليل، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد قرر وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة 3 سنوات. جاء ذلك خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، الذي شهده الرئيس بحضور رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وعدد من الشخصيات العامة بالدولة.
أفادت فضائية “ON LIVE” في نبأ عاجل، منذ قليل، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد قرر وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة 3 سنوات.
جاء ذلك خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، الذي شهده الرئيس بحضور رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وعدد من الشخصيات العامة بالدولة.