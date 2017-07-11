عاجل.. السويس للصلب يرفع سعر طن الحديد 375 جنيها

عمر سالم:أعلنت شركة السويس للصلب عن زيادة أسعار بيع منتجاتها بنحو 375 جنيها، بداية من اليوم الثلاثاء، ليصل سعر الطن للمستهلك لنحو 10675 جنيهًا.وقال خالد الدجوي، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الصلب، إن الشركة أرسلت إخطارًا لوكلائها تُخطرهم بأن سعر الطن تسليم المصنع يصل لنحو 10350 جنيها للطن،

عمر سالم:

أعلنت شركة السويس للصلب عن زيادة أسعار بيع منتجاتها بنحو 375 جنيها، بداية من اليوم الثلاثاء، ليصل سعر الطن للمستهلك لنحو 10675 جنيهًا.

وقال خالد الدجوي، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الصلب، إن الشركة أرسلت إخطارًا لوكلائها تُخطرهم بأن سعر الطن تسليم المصنع يصل لنحو 10350 جنيها للطن، بدلًا من 9975 جنيهًا، منتصف يونيو الماضى.

وأوضح الدجوي، فى تصريحات، لـ”المال”، أن سعر الطن للتجار سيصل لنحو 10525 جنيهًا، على أن يصل للمستهلك لنحو 10650 جنيها، بداية من اليوم بدلًا من 10300 جنيه للمستهلك.

وأضاف أن هناك تحركًا فى أسعار الخام البيليت عالميًّا ليتخطى 445 دولارًا بزيادة قدرها نحو 15 دولاراً للطن، فيما ارتفع سعر النولون فى نقل البضائع مما يعد عبئًا على المنتج.