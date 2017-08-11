عاجل .. السكة الحديد: مصابون في اصطدام قطارين بالإسكندرية

متابعات قالت هيئة السكة الحديدية، إنه في تمام الساعة الثانية والربع مساء اليوم الجمعة، اصطدم القطار رقم 13 إكسبريس (القاهرة - الإسكندرية)، بمؤخرة قطار رقم 571 (بورسعيد - الإسكندرية)، بالقرب من محطة خورشيد، على خط (القاهرة - الإسكندرية). وأوضحت الهيئة، فى بيان لها اليوم، أنه نتيجة اصطدام القط

متابعات

قالت هيئة السكة الحديدية، إنه في تمام الساعة الثانية والربع مساء اليوم الجمعة، اصطدم القطار رقم 13 إكسبريس (القاهرة – الإسكندرية)، بمؤخرة قطار رقم 571 (بورسعيد – الإسكندرية)، بالقرب من محطة خورشيد، على خط (القاهرة – الإسكندرية).

وأوضحت الهيئة، فى بيان لها اليوم، أنه نتيجة اصطدام القطار رقم 13 بمؤخرة قطار 571 نتج عن الحادث سقوط جرار قطار 13 وعربتان من مؤخرة قطار 571، ما أجدى إلى سقوط عدد من المصابين.

وأكدت الهيئة تم تشكيل لجنة، والدفع باوناش السكة الحديد بمنطقة غرب الدلتا؛ لرفع العربتان والجرار من على السكة.

