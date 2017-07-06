عاجل.. البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة نقطتين مئويتين

أعلن البنك المركزي المصري، مساء اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة نقطتين مئويتين.

وذكر في بيان نشره منذ قليل “تخفيفا للآثار الجانبية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وكذلك ارتفاع ضريبة القيمة المضافة، وفي ضوء النتائج الإيجابية للسياسة النقدية, والتي بدأت منذ نوفمبر الماضي فقد قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 6 يوليه 2017 رفع عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75% و 19.75% على التوالي, ورفع العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 19.25% ، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%”.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى قررت فى اجتماعها الماضى، بتاريخ ٢١ مايو السابق برئاسة طارق عامر، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع ٢٪.