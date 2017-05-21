عاجل .. البنك المركزى يقفز بالفائدة على الجنيه 2% دفعة واحدة

محمد سالمقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها، اليوم الأحد، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالى، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس إلى 17.75%، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أ

محمد سالم قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها، اليوم الأحد، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالى، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس إلى 17.75%، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أيضًا إلى 17.75%.