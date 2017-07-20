عاجل.. استشهاد مجند وإصابة ثلاثة فى هجوم على سيارة شرطة بالفيوم

إكسترا نيوز:استهدف مجهولون 3 سيارات شرطة تابعة لمديرية أمن الفيوم، بالطريق الدائرى "القاهرة- الفيوم"، يستقلها مجندين فى طريقهم لتغيير الخدمات الأمنية.وأدى إطلاق الأعيرة النارية بكثافة تجاه سيارات الشرطة، من داخل الزراعات المتاخمة للطريق، إلى استشهاد المجند عصام صابر متولى، وإصابة ثلاثة أخرين.



إكسترا نيوز:



استهدف مجهولون 3 سيارات شرطة تابعة لمديرية أمن الفيوم، بالطريق الدائرى “القاهرة- الفيوم”، يستقلها مجندين فى طريقهم لتغيير الخدمات الأمنية.



وأدى إطلاق الأعيرة النارية بكثافة تجاه سيارات الشرطة، من داخل الزراعات المتاخمة للطريق، إلى استشهاد المجند عصام صابر متولى، وإصابة ثلاثة أخرين.



تم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج، وتقوم الأجهزة الأمنية بتمشيط المنطقة محل الواقعة لضبط مرتكبيها.

