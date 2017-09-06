عاجل .. ارتفاع الإحتياطى الأجنبى الى 36.143 مليار دولار نهاية أغسطس

محمد سالم

كشف البنك المركزى المصرى ، اليوم الأربعاء ، عن ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبى لديه بنحو 107 ملايين دولار لتصل الى 36.143 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضى مقارنة بـ 36.036 مليار فى يوليو.



كان الاحتياطي قد سجل ، فى يوليو الماضى ، أكبر مستوى تاريخى له عند 36.036 مليار دولار محققا زيادة صافية بلغت 4.7 مليار دولار هى الأكبر منذ تولى المحافظ الحالى مسئولية إدارة الجهاز المصرفى والسياسة النقدية للبلاد نهاية 2015.

وأوضح طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى ردا على رسائل لـ “المال” عبر الهاتف، أن إجمالى الزيادة فى أرصدة إحتياطى النقد الأجنبى خلال شهر يوليو بلغت 7.7 مليار دولار تحققت بواقع 4 مليارات دولار من الإقتصاد المحلى و 3.7 مليار دولار تدفقات من الإستثمار الأجنبى.

ولم يخض المحافظ فى تفاصيل الزيادة أو الإلتزامات التى تم سدادها خلال الشهر المنقضى ، فيما نفى تلقى أية أموال من الدول العربية ضمن بند الإستثمارات الأجنبية قائلا ” لم يحدث”

وتلقت مصر في يوليو دفعة ثانية قيمتها 1.25 مليار دولار من قرض تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وتعضد أرقام الاحتياطي الأجنبي من قدرة المركزي على مواجهة الالتزامات قصيرة المدى في ظل تنامي مستويات الدين

ويعتزم البنك المركزى سداد مديونيات قصيرة الأجل، بقيمة 8.4 مليار دولار، خلال 6 شهور، بدأت من يوليو الجارى، وتمتد حتى مطلع يناير المقبل.

وكشفت خطة السداد، التى نشرتها “المال” قبل أسابيع ، عن تمركز أغلب مدفوعات الدين المستحقة، فى آخر شهرين من العام الجارى، بواقع 4.3 مليار دولار، خلال شهر نوفمبر، و3.8 مليار فى ديسمبر، بينما تسجل مدفوعات «يوليو، وأغسطس، وسبتمبر، وأكتوبر» قيمًا ضئيلة بين 22 و153 مليون دولار.

وقفز مستوى الدين الخارجي لمصر إلى 73.888 مليار دولار بنهاية مارس مقابل 53.444 مليار دولار على أساس سنوي في حين قفز الدين المحلي إلى 3.073 تريليون جنيه في نهاية مارس من 2.496 تريليون قبل عام.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.