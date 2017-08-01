عاجل .. أكديما تفوز بصفقة الاستحواذ على المتحدون فارما

أحمد صبرىقال الدكتور جورج عطا الله عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن شركة أكديما التابعة لوزارة الصحة فازت بصفقة الاستحواذ على مصنع المتحدون فارما بنسبة 100% بعد أن قدمت عرضا بـ320مليون جنيه، وفقا لما أوضحه فض العروض المالية الذي جرى مساء اليوم.وكانت عدة جهات تقدمت للاستحواذ على مصنع المتحدو

أحمد صبرى

قال الدكتور جورج عطا الله عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن شركة أكديما التابعة لوزارة الصحة فازت بصفقة الاستحواذ على مصنع المتحدون فارما بنسبة 100% بعد أن قدمت عرضا بـ320مليون جنيه، وفقا لما أوضحه فض العروض المالية الذي جرى مساء اليوم.

وكانت عدة جهات تقدمت للاستحواذ على مصنع المتحدون فارما أكبر منتج للمحاليل الطبية فى مصر، بينها نقابة الصيادلة وبعض صناديق الاستثمار المحلية.

وأوضح عطا الله فى تصريحات خاصة للمال أن النقابة قدمت عرضا ب285مليون جنيه.

وكان مصدر آخر بالنقابة قد أبلغ “المال” في خبر نُشر قبيل فض العروض مباشرة، إن العرض المالى الذى تقدمت به النقابة بقيمة 350 مليون جنيه.

ويوفر مصنع المتحدون 45 % من احتياجات مصر من المحاليل والذى يساوى 120 مليون زجاجة سنويا، بتكلفة تقارب مليار جنيه .

وبذلك تستحوذ الحكومة على ثلثى انتاج المحاليل فى مصر بجانب مصنعي النصر والنيل التابعين للشركة القابضة للأدوية.