عاجل.. أسماء أوائل الثانوية العامة 2023.. رابط نتيجة الثانوية العامة متاحة الآن

أسماء أوائل الثانوية العامة 2023.. رابط نتيجة الثانوية العامة متاحة الآن.. أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي نتيجةالثانوية العامة 2023 للدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، وبلغت نسبة النجاح ٧٨.٨%. وقد هنأ الدكتور حجازي الطلاب الأوائل في الثانوية العامة عبر اتصالات هاتفية، وأعرب عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، كما تمنى لهم التوفيق في دراستهم الجامعية. وفيما يلي أسماء الطلاب الأوائل.

أوائل الشعبة الأدبية:

سيف علاء الدين محمد صدقى إبراهيم من محافظة القاهرةعائشة هانى محمد فتحى عبد الحميد أبو عاصى من محافظة القاهرةعز الدين أحمد العوضى رزق من محافظة القاهرةعمرو خالد ناصر عفيفى من محافظة القاهرةفايزة على محمد محمود من محافظة الجيزةفرح محمد قدرى إبراهيم حسن من محافظة الإسكندرية محمد حاتم عبدالسلام عبد الوهاب من محافظة الجيزة معاذ عبدالرحيم أحمد يونس من محافظة الجيزة ندا عمر السيد محمد من محافظة الجيزةنسمه محمد سليمان جسار من محافظة الغربية

ـ وبالنسبة لأوائل الشعبة العلمية علوم وجاء الترتيب كالتالى:

أميمة محمود أحمد عبد الله صالح من محافظة الدقهليةحسن شفيق حسن شفيق الحادق من محافظة دمياطزياد عادل السعيد محمد من محافظة البحيرةكريم محمود رمزى أحمد محمد خالد من محافظة المنياكريم ناصر عبدالفتاح محمد سلام من محافظة البحيرةكيرلس نوناى يعقوب فانوس من محافظة المنيامحمد محمد التميمى محمد جوهر من محافظة الدقهلية محمود محمد عبد الفتاح أحمد من محافظة أسيوطمعاذ عاطف عبدالفتاح سلامة من محافظة بنى سويفياسمين شريف حسنى عبدالقادر من محافظة القاهرة

وبالنسبة لأوائل الشعبة العلمية رياضيات جاء الترتيب كالتالى:

إبرام جمال حنين جاد من محافظة أسيوطأروى حسام مدحت محمد فوزى من محافظة القاهرةأسامة محمد يوسف شبل نصار من محافظة المنوفيةباسل محمد بكر شعيب من محافظة دمياطزياد محمد سعد حماد من محافظة القليوبيةمارسلينو سامر سعيد سيدهم من محافظة الغربية محمد أحمد رزق احمد اسماعيل من محافظة القاهرةمحمود أشرف السيد أبو حادى من محافظة الغربيةمرقس شنودة محارب راغب من محافظة القاهرةمروان أحمد علي عبد السميع علي عفيفي من محافظة بورسعيدوجاءت الطالبة هاجر محمد ابراهيم محمد على الأولى على مدارس المكفوفين من محافظة أسوانكما جاءت الطالبة امل سيد محمد عبدالغفار محمد الأولى على شعبة العلوم فى الدمج التعليمى من محافظة الشرقيةوجاء الاول على شعبة الرياضيات الدمج التعليمى عبدالرحمن بيومي حسين احمد عبدالله من محافظة الشرقيةوجاء على عامر صلاح الدين محمد طاهر الاول على الشعبة الأدبية دمج تعليمى من محافظة القاهرةوجاء عمر عبد الرحمن عبدالعزيز ابراهيم الاول على الشعبة العلمية علوم بمدارس STEM بمحافظة بنى سويفبينما جاء أدهم محمود حسن فهمي الأول على الشعبة العلمية رياضيات بمدارس STEM محافظة الإسماعيليةوستعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة غدا الاثنين الموافق 31 يوليو خلال المؤتمر الصحفى بحضور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة الاستعلام عن نتائجهم وإدخال رقم جلوسهم للحصول على النتيجة.

نتيجة الثانوية العامة 2023

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

– الدخول على بوابة نتيجة الثانوية العامة 2023 من هنـــــــــــــا

– إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب

– اضغط على متابعة

– تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023

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