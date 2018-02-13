عابد يطالب الصحة باستكمال احتياجات مستشفى الصف

طالب النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان ورئيس الهيئة البرلمانية لحزبالمصريين الأحرار ونائب دائرة الصف بالجيزة وزير الصحة باستكمال الهيكل وبعض التخصصات من الأخصائيين في العظام والرعاية والحضانات والكلى والباطنة والأجهزة من كافة أنواع المناظير، بمستشفى الصف لقرب افتتاحها.

وأوضح عابد في طلبه أنه علي الرغم من تباعية مركز الصف لمحافظة الجيزة إلا أنها تعد من المناطق النائية، مطالبا بتحفيز الأطباء للعمل بمزكز الصف وإعطائهم ميزة بذلك.

وتقدم عابد بالشكر لوزير الصحة على الجهد المبذول في المستشفى، وقرب افتتاحها خلال أيام.