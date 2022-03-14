عابد عز الرجال رئيسا لشركة أبو قير للأسمدة

أصدر المهندس طارق الملا – وزير البترول والثروة المعدنية قرارا بتعيين المهندس عابد عز الرجال عبد العال الملاحي – رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول “سابقاً” رئيساً لمجلس الإدارة وعضواً منتدباً لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بدلاً من الكيمائي/ سعد إبراهيم أبو المعاطي حسن. .

وتعمل شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية في صناعة جميع أنواع الأسمدة النيتروجينية و المواد و المخصبات الكيميائية والمواد المرتبطة بها أو المشتقة منها أو اللازمة لصناعتها و تعبئتها و شرائها و بيعها والإتجار فيها داخل جمهورية مصر العربية، أو فى الخارج