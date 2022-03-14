طاقة

عابد عز الرجال رئيسا لشركة أبو قير للأسمدة

خلفا للكيمائي سعد إبراهيم أبو المعاطي حسن
نسمة بيومي 11:51 ص, الأثنين, 14 مارس 22 11:51 ص, الأثنين, 14 مارس 22

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أصدر المهندس طارق الملا – وزير البترول والثروة المعدنية قرارا بتعيين المهندس عابد عز الرجال عبد العال الملاحي – رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول “سابقاً” رئيساً لمجلس الإدارة وعضواً منتدباً لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بدلاً من الكيمائي/ سعد إبراهيم أبو المعاطي حسن. .

وتعمل شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية في صناعة جميع أنواع الأسمدة النيتروجينية و المواد و المخصبات الكيميائية والمواد المرتبطة بها أو المشتقة منها أو اللازمة لصناعتها و تعبئتها و شرائها و بيعها والإتجار فيها داخل جمهورية مصر العربية، أو فى الخارج

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بقلم نسمة بيومي

تعمل فى جريدة المال منذ عام 2008 ،مسئولة عن تغطية أخبار قطاع البترول والثروة المعدنية،عضو نقابة الصحفيين ،تم ترقيتها الى منصب نائب رئيس قسم الاقتصاد والاسواق عام 2014،تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية .

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