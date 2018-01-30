عابد باجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي : حقوق الإنسان ليست سياسية فقط

ياسمين فوازقال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إنه كان من الضروري عقد اجتماع على هذا المستوى برئاسة الدكتور على عبد العال مع سفير الاتحاد الأوروبي وعدد من سفراء الدول الأوروبية بالقاهرة، لافتًا إلى أن الدكتور على عبد العال استعرض الموقف المصري والظروف التي تمر ب

ياسمين فواز





قال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إنه كان من الضروري عقد اجتماع على هذا المستوى برئاسة الدكتور على عبد العال مع سفير الاتحاد الأوروبي وعدد من سفراء الدول الأوروبية بالقاهرة، لافتًا إلى أن الدكتور على عبد العال استعرض الموقف المصري والظروف التي تمر بها مصر.

وأوضح عابد أنه ألقى كلمة خلال الاجتماع تمثلت في أن حقوق الإنسان بمصر ليست مدنية وسياسية فقط، كما تنظرون إليها، لكنها اقتصادية وتجارية، وتشمل أيضًا حقوق التعليم والصحة، لافتًا إلى أنه يجب أن يكون هناك تعاون بين مصر وكل الدول، وأنه إذا اتخذت أي دولة أي إجراء كمنع السياحة عن مصر، يؤدي إلى انتهاكات في حقوق الإنسان بمصر؛ لأن الموازنة والميزانية بها الكثير من المشاكل، ونحتاج كل الدعم.

وأضاف عابد أن الدعم سيأتي من تعليم سليم وصحة سليم، وهو ما تسعى مصر لتوفيره، وأن حقوق الإنسان في التعليم والصحة هي أهم حق للمواطن المصري، الذي ظل 40 عامًا لا يأخذ حقوقه في التعليم والصحة.

وشرح عابد للسفراء ما تقوم به لجنة حقوق الإنسان، وزياراتها للسجون، وتعقيبها على المخالفات الموجودة واتخاذ الإجراءات الملائمة لها، موضحًا أن مصر هي الدولة الوحيدة القائمة في المنطقة، ولديها 7 ملايين لاجئ، يعيشون في البيوت، وليس مخيمات لاجئين، ويعاملون على أنهم مواطنون من الدرجة الأولى، وأنه إذا وقعت مصر كان سيكون هناك 30 مليون مواطن على الأقل هاجروا هجرة غير شرعية.

ولفت في كلمته إلى أن مصر أصدرت قانون الهجرة غير الشرعية، الذي تستفيد كل الدول منه؛ لأن اللاجئين كانوا سيصبحون عبئًا على تلك الدول، بالإضافة إلى أن مصر ظلت عامًا تحت حكم الفاشية الدينية، حاولوا فيه هدم الدولة المصرية، لكن مصر لن تقع ومصر بشعبها ومؤسساتها ورئيسها وبرلمانها وجيشها وشرطتها ستستمر.

وطلب عابد من سفراء كل الدول أن يتواصلوا مباشرة مع مؤسسات الدولة المصرية عند الحاجة لمعرفة أي شيء عن مصر، لافتًا إلى أنه إذا كان هناك وسطاء فهم يبحثون عن مصالحهم الشخصية.