عابدين: 35 مليار جنيه تكلفة الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية

132 ملياراً لمرافق المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية ومتر الشقق لن يقل عن 9 آلاف جنيهتأسيس شركة لإدارة مبانى الوزارات القديمة بوسط القاهرةبدور إبراهيمكشف اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أنها تنفذ أعمال المرافق والحى الحكومى والرئاسى،

132 ملياراً لمرافق المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية ومتر الشقق لن يقل عن 9 آلاف جنيه

تأسيس شركة لإدارة مبانى الوزارات القديمة بوسط القاهرة



بدور إبراهيم

كشف اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أنها تنفذ أعمال المرافق والحى الحكومى والرئاسى، والعديد من المشروعات التنموية دون أن تحمل ميزانية الدولة أى أعباء مالية، مشيراً إلى أن تكفلة تنفيذ الحى الحكومى و الذى يضم 34 مبنى ومبنى مجلس الوزراء تبلغ 35 مليار جنيه.

وقال فى حوار مع «المال» إنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية، وبدء خطة نقل الوزارات إليها فى 30 يونيو 2019 ، و نقل 40 ألف موظف من الشباب إلى المقار الجديدة.

و فيما يتعلق بالمبانى القديمة فى وسط القاهرة، أوضح، أنه جار تأسيس شركة لنقل تلك الأصول إليها وادارتها، والتصرف فيها عقب تنفيذ خطة النقل، مشيراً إلى أن «العاصمة» ستحصل على حصة فى رأسمال الشركة الجديدة، مقابل تحملها تكلفة تنفيذ المبانى الحكومية الجديدة.

وأشار إلى أن تكلفة تنفيذ مرافق المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية، والبالغة 40 ألف فدان، تبلغ 132 مليار جنيه، فيما يتكلف متر المرافق 1500 جنيه .

وأضاف أن شركته تتيح الأراضى للمطورين الراغبين فى التقدم للشراء بسعر ثابت وهو 3500 جنيه، وتلتزم بسداد 20 % مقدم حجز للأراضى، ولا يتم التنازل أو تخفيض تلك الدفعة فى ظل الرغبة فى الحصول، على موارد مالية للإنفاق على خطة التنمية والتطوير .

ولفت إلى أن سعر المتر بالحى السكنى الذى تتولى هيئة المجتمعات العمرانية تنفيذه، لن يقل عن 9000 جنيه، خاصة وأنها تطرح الوحدات كاملة التشطيب.

وقال إن الشركة بمجرد سدادها الدفعة المقدمة، تتسلم الأرض ويسمح لها بعمل الجسات والتسويات، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، منح «العاصمة» حق إصدار القرارات الوزارية والتراخيص عبرها، والمكاتب الاستشارية التى تتعامل معها، دون أن يضطر المطور للتعامل مع الأجهزة الحكومية.

وكشف عن تشكيل لجنة حكومية، تضم هيئة الخدمات الحكومية، والمجتمعات العمرانية، والمساحة، ووزارة المالية، ومجلس إدارة العاصمة، تتولى تسعير الأراضى وإعادة التقييم كل 6 أشهر، مشيرا إلى أنه من المتوقع ارتفاع الأسعار خلال شهرين، مما يجعل الشراء حاليا فرصة للمستثمرين .

وأشار إلى أن الحد الأدنى للمساحة المتاحة للعمرانى المتكامل 20 فدانا .

وقال إن سعر المتر الخدمى الإدارى والتجارى يعادل 7000 جنيه، حال تنفيذ 7 أدوار، وتطبق زيادة %10 مع كل دور زيادة، وقد تم تحديد سعر متر المبانى «الأبراج» التى تم توقيع عقدها مؤخرا مع إحدى الشركات الصينية الكبرى بـ 40 ألف جنيه، ويصل ارتفاعها إلى 79 دورا.

وأضاف أن العاصمة الإدارية تضم 6 جامعات دولية، و لدينا طلبات لإنشاء 18 أخرى، و16 مدرسة دولية، وتوجد قائمة انتظار لإقامة 24 أخرى .

وأشار إلى أنه من المقرر عقد اجتماع أول نوفمبر المقبل، لإقرار الموافقة على طلب الشركة الصينية «CLSD» للحصول على 14 ألف فدان، على طريق السخنة، وجار دراسة طلب آخر من شركة كورية كبرى للحصول على مساحة مماثلة .

و أكد أن شركته تسعى إلى إقامة شهر عقارى بالعاصمة الجديدة، لتسهيل عميلة التسجيل.