«عابدين للأوانى المنزلية» تضخ استثمارات بقيمة 20 مليون جنيه

تستهدف شركة عابدين للأوانى المنزلية ضخ استثمارات بنحو 20 مليون جنيه خلال عامى 2021 -2022 فى مصنعها بمدينة العاشر من رمضان، لمضاعفة إنتاجها خلال الفترة المقبلة بهدف تلبية طلبيات التصدير والسوق المحلية، بحسب تصريحات طارق عابدين، رئيس الشركة.

وقال عابدين فى تصريحات لـ«المال»، إن الشركة تمتلك مصنعين، الأول يقع فى المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 3 آلاف متر مربع وهو متخصص فى صناعة أوانى «التفلون، والسيراميك، والجرانيت» وتسجل استثماراته الحالية 25 مليون جنيه.

وأضاف أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تسجل 5 آلاف قطعة يوميًا تحمل العلامة التجارية «عابدين كوك وير، وتسجل مبيعاته 20 مليون جنيه سنويًا، ويعمل به نحو 100 موظف.

وأوضح أن المصنع الثانى يقع فى مدينة ميت غمر على مساحة 20 ألف متر مربع، ويعمل منذ عام 1960، ولديه 300 عامل ، وهو متخصص فى عمليات الصهر والدرفلة وتشكيل المعادن.

ابدين: اقتحام «السعودية واليمن وفلسطين والأردن» ونستهدف أوروبا وإفريقيا

وذكر أن مصنع ميت غمر يصنع منتج نهائى للأوانى «البلدى» المستخدمة فى تجهيزات الفنادق، وتسجل طاقته 100 طن فى الأسبوع، جميعها تعد للتصدير إلى السوق الإفريقية.

ولفت عابدين، إلى أن الشركة بدأت هذا العام فى تصدير منتجاتها لأسواق «السعودية واليمن وفلسطين والأردن» وتستهدف اقتحام دول أوروبا وتونس والمغرب وباقى القارة الإفريقية.

وأفاد بأن أزمة كورونا أثرت على عملية البيع بشكل كبير لدرجة الإيقاف خلال النصف الأول من 2020، لكن العام الحالى أصبح أفضل فى الطلب، وهو ما شجع الشركة على التوسع لتلبية احتياجات السوقين المحلية والخارجية.

وأوضح أن المشكلة الحالية التى تواجه مصانع الألومنيوم هو ارتفاع سعر الخام بشكل كبير على مدار الأشهر الماضية نتيجة صعود البورصة العالمية، لافتًا إلى أن هذا الارتفاع يكون له تأثير على حركة المبيعات والطلب فى السوق.

كما ارتفعت أسعار خام الألومنيوم هذا العام نحو 5 مرات وفقًا للأسعار المعلنة من شركة مصر للألومنيوم، ففى يناير ارتفعت الأسعار بين 1500 و2000 جنيه، وفى مارس بين 2000 و2500 جنيه، وفى أبريل بين 2500 و3 آلاف، وفى مايو بين 4 آلاف و5 آلاف جنيه، وصعدت فى يونيو 2000 جنيه.

ويتراوح استهلاك السوق المحلية من خام الأقراص المستخدم فى صناعة الأوانى المنزلية بين 230 و240 ألف طن سنويًا، وفق تصريحات سابقة لمحمد سيد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، لـ «المال».

وأكد مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن مصر لديها مصانع فى مدينة ميت غمر متخصصة فى إنتاج الأقراص ولديها القدرة الكاملة على تغطية احتياجات السوق المحلية من هذا الخام.

يشار إلى أن شركة مصر للألومنيوم التابعة للقابضة للصناعات المعدنية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام – ثبتت أسعار التوريد للمصانع والتجار خلال شهر أغسطس الحالى، ليتراوح الطن بين 49 ألف جنيه و57 ألفًا و500 جنيه بدون الضريبة.

وأعلن إيهاب العلوانى، رئيس قطاع التسويق والمتحدث الرسمى لـ«مصر للألومنيوم»، أن شركته ثبتت السعر هذا الشهر رغم ارتفاع البورصة العالمية بنحو 10 دولارات ليصل إلى 2500 دولار للطن.

وقال العلوانى، إن علاوات التشغيل ارتفعت بنحو 100 دولار، لكن الشركة فضلت الحفاظ على الأسعار لدعم السوق والصناعة الوطنية.

وأضاف رئيس قطاع التسويق والمتحدث الرسمى لشركة مصر للألومنيوم فى تصريحات لـ«المال»، أن أسعار السلك استقرت عند 49 ألف جنيه للطن، بدون ضريبة القيمة المضافة ( (%14، ولفات الألومنيوم 6 مم (الألواح قبل التقطيع) عند 53 ألف و800 جنيه للطن، ولفات الألومنيوم البارد عند 56 ألف جنيه للطن.

وذكر أن سعر طن شرائح الألومنيوم البارد سجل 57 ألف و500 جنيه، وطن السلندرات «الأسطوانات» 50 ألف جنيه، وطن الأقراص 59 ألف جنيه.