«عابدين للأوانى المنزلية» تستهدف تحقيق مبيعات محلية بنحو 50 مليون جنيه

تستهدف شركة عابدين للأوانى المنزلية تحقيق مبيعات محلية تقدر بنحو 50 مليون جنيه بنهاية العام الحالى 2022، بحسب تصريحات طارق عابدين، رئيس الشركة.

ورهن «عابدين» خلال تصريحات خاصة لـ«المال» تحقيق المستهدف باستقرار أسعار الخام عالميًا عند مستويات منخفضة، وباستمرار قرارات الحكومة الخاصة بدعم الصناعة، بينها إلغاء الاعتمادات المستندية.

وقال رئيس الشركة، إن «عابدين للأوانى المنزلية» تستهدف صادرات بنحو مليون دولار خلال 2022، وذلك بعد نجاحها فى التوسع بأسواق فلسطين والأردن واليمن والسودان.

وأضاف أن «عابدين للأوانى المنزلية» تدرس زيادة الطاقة الإنتاجية بنحو %30 خلال العام الحالى لتسجل 5 آلاف طقم شهريًا مقابل 3 آلاف حاليًا.

وتمتلك الشركة مصنعين، الأول يقع فى المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 3 آلاف متر مربع، وهو متخصص فى صناعة أوانى «التفلون، والسيراميك، والجرانيت» وتسجل استثماراته الحالية 25 مليون جنيه.

وتسجل الطاقة الإنتاجية لمصنع العاشر 5 آلاف قطعة يوميًا تحمل العلامة التجارية «عابدين كوك وير»، ويعمل به نحو 100 موظف.

ويقع المصنع الثانى فى مدينة ميت غمر على مساحة 20 ألف متر مربع، ويعمل منذ عام 1960، ولديه نحو 300 عامل، وهو متخصص فى عمليات الصهر والدرفلة وتشكيل المعادن.

وينتج مصنع ميت غمر الأوانى المنزلية «البلدى» المستخدمة فى تجهيزات الفنادق، وتسجل طاقته 100 طن فى الأسبوع، جميعها تعد للتصدير إلى السوق الإفريقية.