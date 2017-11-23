عابدين : تبادل الخبرات مع الفرنسيين فى العاصمة الجديدة

قال اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن مشروع العاصمة يقوم على فكر هندسى وتخطيط جيد وينفذ وفقاً لبرنامج زمنى محترم ومعدات متطورة، بجانب العمالة المصرية العظيمة التى تعمل بكد واجتهاد ليلا ونهارا.

وأكد – فى كلمته خلال فعاليات الجلسة الافتتتاحية لمنتدى المدن المستدامة الذى نظمته الأهرام إبدو” ، على عمق العلاقات الثنلائية بين مصر وفرنسا والتبادل الحضارى بين الثقافتين، والذى يعود لأكثر من 100 عام – مشيرا إلى أن عددا من الخبراء الفرنسيين زاروا العاصمة الإدارية الجديدة، وتمت مناقشة كل بنود التعاون في تنفيذ المشروع.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع الجانب الفرنسى على تبادل الخبرات فى المشروع ، مشيراً إلى أننا نحتاج فكرهم ومن المقرر مراجعة كل ما تم تخطيطه معهم للتأكد من التنفيذ بطريقة جيدة.

وأكد أن الفرنسيين جاءوا بخبراء فى جميع مجالات الطاقة والكهرباء واستخدام الرياح والمدن الذكية وغيرها من الأمور المقرر الاستفادة منها فى العاصمة الجديدة.