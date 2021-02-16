«عائلة طاهر» تؤسس «دوانا مصر» باستثمارات أولية مليار جنيه

أسست عائلة رجل الأعمال حسام طاهر شركة «دوانا مصر» المتخصصة فى إنتاج وتصنيع الأدوية للغير، باستثمارات مبدئية تتجاوز مليار جنيه، تشمل الأراضى وخطوط الإنتاج والمستلزمات.

كشف حسام طاهر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «دوانا»، أن الكيان الجديد مملوك له وعائلته، مع ملكيات محدودة لبعض الأفراد- لم يحدد حصصهم أو أسماءهم.

وأكد طاهر، فى تصريحات لـ«المال»، الانتهاء من إجراءات إطلاق الكيان الجديد، وقال إن مصنع الشركة يقع فى مدينة العبور على مساحة تتخطى 40 ألف متر، وجاهز لإنتاج كافة الأمبولات والأقراص والكبسولات والكريمات وغيرها.

وأشار إلى أن الشركة الجديدة تمتلك فى الوقت الحالى 3 خطوط إنتاج، ومن المقرر زيادة طاقتها الإنتاجية بنهاية العام إلى 10، عبر التعاقد على 7 خطوط من ألمانيا بقيمة 55 مليون يورو وصل منها فعلياً 3 خطوط.

وأوضح أن أرض المصنع الجديد كانت تابعة لشركة «أدويا» الطبية المستحوذ عليها من قبل تحالف استثمارى أجنبى مؤخرا، وكانت تمتلكها العائلة أيضا، لكنها كانت خارج تقييم الصفقة.

يذكر أن تحالفا استثماريا مكونا من البنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية «EBRD»، ومؤسسة المملكة المتحدة للاستثمار المؤثر والتمويل للتنمية «CDC»، وصندوق استثمار إنجليزى، استحوذ فى نوفمبر الماضى على شركة «أدويا» للصناعات الدوائية بحوالى 1.8 مليار جنيه.

وفى سياق متصل، أكد «طاهر» أن الكيان الجديد سيستفيد من المبادرة التى أطلقتها هيئة الدواء المصرية مؤخراً، الخاصة بدعم الصادرات المصرية من المستحضرات والمستلزمات الطبية.

يشار إلى أن هيئة تصينع الدواء أعلنت مؤخرا عن تحديث إجراءات نظام «التصنيع بغرض التصدير» والذى يسمح بإنتاج مستحضرات مسجلة بالخارج على خطوط الإنتاج المحلية دون الحاجة إلى تسجيلها بهيئة الدواء المصرية شريطة تصديرها للخارج بالكامل وعدم تداولها بالسوق المحلية.

وذكر طاهر أن المبادرة التى سمحت للشركات المحلية بتصدير الدواء للخارج دون الحاجة إلى التسجيل خطوة إيجابية تاخرت لسنوات إذ ستدعم الاستثمار الدوائى وتضمن الاستغلال الأمثل لخطوط الإنتاج بالمصانع المحلية.

ولفت إلى أن عدد الشركات التى ترغب فى التصنيع ولا تمتلك مصانع قائمة أو عملاء بالخارج يتجاوز عددها 1600، مؤكدا أن الشركة ستستفيد من الخبرات التصديرية التى تصل إلى 45 عاما.

يذكر أن السياسة الاستثمارية لـ«دوانا مصر» تختلف عن «أدويا» – المبيعة – والتى كان يستحوذ فيها مجموعة من الأطباء على حصة تبلغ %10 والباقى لعائلة طاهر.