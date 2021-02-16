بورصة وشركات

«عائلة طاهر» تؤسس «دوانا مصر» باستثمارات أولية مليار جنيه

الكيان الجديد سيستفيد من المبادرة التى أطلقتها هيئة الدواء المصرية
مصطفى طلعت 10:22 ص, الثلاثاء, 16 فبراير 21 10:22 ص, الثلاثاء, 16 فبراير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أسست عائلة رجل الأعمال حسام طاهر شركة «دوانا مصر» المتخصصة فى إنتاج وتصنيع الأدوية للغير، باستثمارات مبدئية تتجاوز مليار جنيه، تشمل الأراضى وخطوط الإنتاج والمستلزمات.

كشف حسام طاهر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «دوانا»، أن الكيان الجديد مملوك له وعائلته، مع ملكيات محدودة لبعض الأفراد- لم يحدد حصصهم أو أسماءهم.

وأكد طاهر، فى تصريحات لـ«المال»، الانتهاء من إجراءات إطلاق الكيان الجديد، وقال إن مصنع الشركة يقع فى مدينة العبور على مساحة تتخطى 40 ألف متر، وجاهز لإنتاج كافة الأمبولات والأقراص والكبسولات والكريمات وغيرها.

اقرأ أيضا  المركزي للمحاسبات: إيرادات الفوائد الدائنة والاستثمارات المالية تمثل 24% من أرباح «مطاحن مصر»

وأشار إلى أن الشركة الجديدة تمتلك فى الوقت الحالى 3 خطوط إنتاج، ومن المقرر زيادة طاقتها الإنتاجية بنهاية العام إلى 10، عبر التعاقد على 7 خطوط من ألمانيا بقيمة 55 مليون يورو وصل منها فعلياً 3 خطوط.

وأوضح أن أرض المصنع الجديد كانت تابعة لشركة «أدويا» الطبية المستحوذ عليها من قبل تحالف استثمارى أجنبى مؤخرا، وكانت تمتلكها العائلة أيضا، لكنها كانت خارج تقييم الصفقة.

يذكر أن تحالفا استثماريا مكونا من البنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية «EBRD»، ومؤسسة المملكة المتحدة للاستثمار المؤثر والتمويل للتنمية «CDC»، وصندوق استثمار إنجليزى، استحوذ فى نوفمبر الماضى على شركة «أدويا» للصناعات الدوائية بحوالى 1.8 مليار جنيه.

اقرأ أيضا  توقعات بمواصلة المؤشر السبعيني بالبورصة حصد المكاسب الأسبوع الحالي

وفى سياق متصل، أكد «طاهر» أن الكيان الجديد سيستفيد من المبادرة التى أطلقتها هيئة الدواء المصرية مؤخراً، الخاصة بدعم الصادرات المصرية من المستحضرات والمستلزمات الطبية.

يشار إلى أن هيئة تصينع الدواء أعلنت مؤخرا عن تحديث إجراءات نظام «التصنيع بغرض التصدير» والذى يسمح بإنتاج مستحضرات مسجلة بالخارج على خطوط الإنتاج المحلية دون الحاجة إلى تسجيلها بهيئة الدواء المصرية شريطة تصديرها للخارج بالكامل وعدم تداولها بالسوق المحلية.

وذكر طاهر أن المبادرة التى سمحت للشركات المحلية بتصدير الدواء للخارج دون الحاجة إلى التسجيل خطوة إيجابية تاخرت لسنوات إذ ستدعم الاستثمار الدوائى وتضمن الاستغلال الأمثل لخطوط الإنتاج بالمصانع المحلية.

اقرأ أيضا  «الرقابة المالية» تتجه لوضع ضوابط حماية لتعامل الشباب من 16 إلى 21 عاما بالبورصة

ولفت إلى أن عدد الشركات التى ترغب فى التصنيع ولا تمتلك مصانع قائمة أو عملاء بالخارج يتجاوز عددها 1600، مؤكدا أن الشركة ستستفيد من الخبرات التصديرية التى تصل إلى 45 عاما.

يذكر أن السياسة الاستثمارية لـ«دوانا مصر» تختلف عن «أدويا» – المبيعة – والتى كان يستحوذ فيها مجموعة من الأطباء على حصة تبلغ %10 والباقى لعائلة طاهر.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

ملف الكاتب مصطفى طلعت

اقرأ أيضاً

خبراء يفسرون سر حمى عروض الشراء المفاجئة بالبورصة المصرية

منى عبدالباري 7:12 ص, الثلاثاء, 16 فبراير 21

الأسهم الأوروبية ترتفع الأثنين بقيادة شركات الموارد الرئيسية

أيمن عزام 11:37 م, الأثنين, 15 فبراير 21

البورصة المصرية تختبر مستوى 11400 نقطة.. وتصحيح بالأسهم الصغيرة والمتوسطة

مصطفى طلعت 8:47 م, الأثنين, 15 فبراير 21

أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الإثنين 15-2-2021

المال - خاص 7:39 م, الأثنين, 15 فبراير 21

أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 15-2-2021

رجب عزالدين 5:58 م, الأثنين, 15 فبراير 21

«المركزي للمحاسبات» يطالب «مصر للألومنيوم» بمخاطبة «القابضة المعدنية» لتحصيل مديونيات شركات النحاس

منى عبدالباري 5:03 م, الأثنين, 15 فبراير 21