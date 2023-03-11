عائلة رئيس مجموعة «إل جي» تقاضيه في دعوى ميراث

أقامت عائلة رئيس مجلس إدارة مجموعة “إل جي” “كو كوانغ-مو” دعوى قضائية ضده بشأن الميراث الذي حصل عليه قبل أكثر من 4 سنوات، في نزاع يُخشى أن يؤثر على إدارة رابع أكبر مجموعة تجارية عملاقة في البلاد، بحسب وكالة يونهاب.

وأقامت زوجة والد “كو” وشقيقتاه من والده دعوى قضائية أمام محكمة منطقة سيول الغربية في يوم 28 فبراير، حيث يطالبن بإلغاء توزيع الميراث الذي حدث بعد وفاة “كو بون-مو”، الرئيس السابق الراحل لمجموعة “إل جي”، في مايو عام 2018.

يُذكر أن “كو كوانغ-مو” هو ابن شقيق الرئيس الراحل، وقد تبناه في عام 2004 بعد وفاة ابنه الوحيد في حادث سيارة، وقد أصبح رئيسا للمجموعة في يونيو عام 2018.

وتستمر مجموعة “إل جي” في التقليد المتبع المتمثل في تولي الابن الأكبر لإدارة أعمال العائلة.

وتطالب صاحبات الدعوى بتقسيم الميراث من جديد، وفقا للقانون الذي يتم بموجبه تقسيم الميراث بنسبة 60% للزوج أو الزوجة و40% للأطفال.

وكان رئيس المجموعة الراحل يمتلك 11.28% من أسهم “إل جي”، وقد ورث “كو كوانغ-مو” 8.76% منها ليصبح أكبر مساهم في المجموعة العملاقة والشركات التابعة لها، بما في ذلك شركة “إل جي” للإلكترونيات وشركة “إل جي” للشاشات وشركة “إل جي” للكيماويات.

وورثت الابنة الكبرى 2.01% من أسهم والدها الراحل، وحصلت الابنة الثانية على 0.51% آنذاك، ولم ترث الزوجة “كيم يونغ-سيك” شيئا.

وتقول مجموعة “إل جي” إن تقسيم الميراث كان «قانونيا» وأنه تم بعد «مشاورات عديدة» بين أفراد الأسرة على مدى 5 أشهر بعد وفاة “كو بون-مو”.

وقالت المجموعة في بيانها: «من الصعب أن نفهم سبب إثارة هذه القضية الآن، بعد 4 سنوات من توزيع الميراث». وأضاف: «لا يمكن التسامح مع أي محاولة لزعزعة تقاليد “إل جي” وحقوقها الإدارية».

وقالت المجموعة إن الرئيس الحالي كان يسدد ضريبة الميراث، والتي تبلغ 720 مليار وون (543 مليون دولار أمريكي)، على 6 أقساط على مدار 5 سنوات. ومن المقرر أن يسدد آخر دفعة بحلول نهاية العام الجاري.