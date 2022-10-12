«عائلة الأصلي» يقدم ريهام عبد الغفور في أول بطولة درامية

تقدم النجمة ريهام عبد الغفور لأول مرة بطولة درامية الفترة المقبلة بمسلسل ” عائلة الأصلي ” ، تأليف أمين جمال واخراج أحمد حسن وانتاج أروما للمنتج تامر مرتضى .

ويسجل “عائلة الأصلى” التعاون الثانى بين ريهام عبد الغفور والمؤلف أمين جمال والمخرج أحمد حسن وشركة أروما، بعد حكاية “ربع قيراط” من الموسم الأول لمسلسل “إلا انا” الذى تم عرضه فى 2020، وشارك فى بطولة الحكاية كوكبة من الفنان منهم مصطفى درويش، نادية رشاد، محمد الصاوي، محمد على رزق، سناء يوسف، إبراهيم السمان، عصام السقا، رضوى جودة، محمد رضوان، بسمة ماهر.، وحققت نجاحا كبيرا وأشادة من الجمهور والنقاد أيضا وقت عرضها .

وتدور أحداث المسلسل الجديد” عائلة الأصلي ” في إطار اجتماعى، حول فاطمة الأصلي التي تسعى للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على أخواتها.