عائشة بن أحمد: استمتعت بالعمل مع طارق لطفي فى «مذكرات زوج» « فيديو»

استضافت الاعلامية لميس الحديدي ببرنامجها ” كلمة أخيرة ” عبر شاشة أون ، النجمة التونسية عائشة بن أحمد بعد تقديمها بطولة مسلسل ” مذكرات زوج” في شهر رمضان هذا العام أمام النجم طارق لطفي .

وتحدثت عائشة في اللقاء عن كواليس مسلسل مذكرات زوج وحياتها الخاصة لأول مرة فقالت : “في حاجات مشتركة بيني وبين شيرين، إنها شخصية مسؤولة وتحب أن تسير كافة الأمور بدقة وبشكل احترافي زي ما هي عايزة وكل شيء في مكانه وحريصة على دقة المواعيد”.

أشارت الى أنها “درست الناس اللي عندهم حب السيطرة ولقيتهم ناس ضعاف من جواهم، لأنهم بيخافوا من أي شيء جديد، وشيرين شخصية هشة من داخلها”.

وعن تعاونها مع طارق لطفي في المسلسل قالت “طارق لطفي ثاني مرة يجمعني معه عمل بعد مسلسل شهادة ميلاد، لكن مشاهدنا في مذكرات زوج مع بعض كانت أكثر”.