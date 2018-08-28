عائد سندات 5 و10 أعوام يقفز فوق %18

سيد بدر: قفز العائد على السندات المحلية أجلى 5 و10 سنوات فوق مستوى %18 للمرة الأولى منذ يوليو 2017. وارتفع العائد على السندات 10 سنوات فى عطاء، أمس، بنحو 51 نقطة أساس (كل 100 نقطة تعادل %1) ليصل إلى %18.287…

سيد بدر:

قفز العائد على السندات المحلية أجلى 5 و10 سنوات فوق مستوى %18 للمرة الأولى منذ يوليو 2017.

وارتفع العائد على السندات 10 سنوات فى عطاء، أمس، بنحو 51 نقطة أساس (كل 100 نقطة تعادل %1) ليصل إلى %18.287 مقابل %17.777 فى آخر عطاء بتاريخ 31 مايو الماضى.

يذكر أن وزارة المالية كانت قد ألغت عطاء 13 أغسطس الماضى نتيجة ارتفاع العائد.

وطرح البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية سندات أجل 10 سنوات بقيمة 1.25 مليار جنيه، بينما تقدمت المؤسسات المالية بنحو 2.645 مليار جنيه، وقبلت المالية 2.29 مليار بنسبة تخصيص %86.5.

وشهد المزاد إقبالا من البنوك، فبلغت معدلات التغطية 2.11 مرة مقابل نحو 1.4 مرة فى آخر عطاء.

وكان آخر عطاء وصلت فيه السندات طويلة الأجل لمستوى %18 بتاريخ 18 يوليو من العام الماضى وحينها طلبت الحكومة 750 مليون جنيه، بينما تقدمت المؤسسات المالية بقيمة 4.214 مليار جنيه بمعدل تغطية 5.6 مرة.

فى السياق نفسه، قفز العائد على السندات أجل 5 سنوات ليسجل %18.307 فى عطاء الأسبوع الجارى، مقابل %17.950 فى عطاء منتصف أغسطس الماضى بزيادة نحو 35 نقطة.

وطلب المركزى 1.75 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، فى حين تقدمت المؤسسات المالية بقيمة 2.506 مليار بمعدل تغطية 1.43 مرة مقابل 1.5 مرة فى العطاء السابق، وقِبل المركزى 2.021 مليار جنيه بنسبة تخصيص %80.6.

وشرعت وزارة المالية خلال الفترة الماضية فى زيادة اعتمادها على أدوات الدين متوسطة وطويلة الأجل وتقليل اعتمادها على الأذون أقل من عام لتلبية احتياجاتها التمويلية، وقال نائب وزير المالية، أحمد كجوك، فى وقت سابق، إن الوزارة تبحث فى الوقت الحالى عن عدد من البدائل الأقل تكلفة بالتنسيق مع مجلس الوزراء للحد من ارتفاع أسعار الفائدة.

وتأتى الزيادة فى الفائدة على أدوات الدين رغم تثبيت البنك المركزى الأسعار فى اجتماعه الأخير عند مستويات %16.75 للإيداع و%17.75 للإقراض.