عائد سندات مصر الخارجية يواصل التراجع فى السوق الثانوية

يعكس تحسن ثقة المستثمرينكتب – محمد سالم:واصل العائد على سندات مصر الخارجية تراجعه فى السوق الثانوية، بما يعكس أن نظرة المستثمرين تجاه الاقتصاد المحلى، أفضل من التصنيف الائتمانى الممنوح للقاهرة من جانب مؤسسات التقييم الخارجية، تبعا لتقرير البنك الفرنسى «بى إن بى باريبا» الأسبوع

يعكس تحسن ثقة المستثمرين





كتب – محمد سالم:

واصل العائد على سندات مصر الخارجية تراجعه فى السوق الثانوية، بما يعكس أن نظرة المستثمرين تجاه الاقتصاد المحلى، أفضل من التصنيف الائتمانى الممنوح للقاهرة من جانب مؤسسات التقييم الخارجية، تبعا لتقرير البنك الفرنسى «بى إن بى باريبا» الأسبوعى، الصادر أمس، والخاص بأسواق التداول على أدوات الدين العالمية.

أرجع يوسف بشاى، مصرفى أول لدى بنك بى إن بى باريبا، استمرار هبوط العائد على سندات مصر إلى الحالة الجيدة التى تمر بها ديون الأسواق الناشئة، المدرجة فى البورصات العالمية، جراء اتجاه الفيدرالى الأمريكى (البنك المركزى)، لتأجيل رفع الفائدة على الدولار إلى العام المقبل، ما ساهم فى تدفق السيولة على السوق الثانوى لأدوات الدين.

وأضاف أن الوزن النسبى لمصر فى المؤشر المتنوع لسندات الأسواق الناشئة شهد صعودا قويا لمستوى %2، متفوقا على دول مثل باكستان ونيجيريا والمغرب، التى تسجل %1 فقط، ومقتربا من دولة كبرى مثل جنوب أفريقيا %2.7، موضحا أن ارتفاع الوزن النسبى لدولة ما على المؤشر المذكور، يعنى وجود سيولة، وإقبال كبير على اقتناء سنداتها من جانب صناديق الاستثمار العالمية.

وكشف تقرير البنك الفرنسى، عن تراجع العائد على سندات مصر استحقاق عام 2020 بنحو 160 نقطة أساس (الـ100 نقطة تعادل %1)، ليصل إلى 4% ، مقارنة بسعر الكوبون وقت الاكتتاب %5.75

كما هبط العائد على الآجال الثلاثة للسندات التى طرحتها وزارة المالية، نهاية يناير الماضى، بين 88 إلى 120 نقطة أساس، مع ارتفاع أسعار التداول عليها، زيادة وتيرة الإقبال على اقتنائها.

وهبط العائد على السندات أجل 5 سنوات 103 نقطة أساس إلى %5.097 ، مقارنة بـ%6.125 سعر الكوبون وقت الطرح، أواخر يناير الماضى، كما تراجع عائد السندات أجل 10 سنوات، بنحو 123 نقطة، ليصل إلى %6.268 ، مقابل %7.5.

وهبط أيضا العائد على السندات أجل 30 سنة، بنحو 88 نقطة إلى %7.617 ، مقارنة مع %8.5 .

وقالت مصادر لـ «المال»، إن الأداء الجيد للسندات المصرية يشجع الحكومة على المضى قدما فى استكمال برنامج الطرح، الذى يتضمن بيع شريحة جديدة بقيمة بين 2 – 2.5 مليار دولار، مطلع العام المقبل، وفقا لتصريحات وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، منذ أسابيع.

ويمكن للحكومة المصرية باعتبارها جهة الإصدار أن تطرح تلك السندات مقومة بأى عملة، على ألا تتجاوز القيمة الاسمية الإجمالية لها 10 مليارات دولار أمريكى، أو ما يعادلها من عملات أخرى، تبعا لما ذكرته نشرة الاكتتاب الأولية التى انفردت «المال» بنشرها 17 يناير الماضى.