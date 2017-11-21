عائد السندات يلامس 16%.. وصعود طفيف لأذون الخزانة

❐ المالية تواصل الاقتراض بقيم تفوق مستهدفاتها.. ومسئول بالخزانة: تتفادى تحمل فوائد مرتفعة لآجال زمنية طويلة محمد سالم لامس عائد السندات - 5 و10 أعوام - مستوى %16 مجددًا، فى طروحات الدين، وسط تحركات طفيفة لأسعار أذون الخزانة. خسر عائد أدوات الدين متوسطة وطويلة الأجل، 150 نقطة أساس خلال شهر سبتمبر

❐ المالية تواصل الاقتراض بقيم تفوق مستهدفاتها.. ومسئول بالخزانة: تتفادى تحمل فوائد مرتفعة لآجال زمنية طويلة

محمد سالم

لامس عائد السندات – 5 و10 أعوام – مستوى %16 مجددًا، فى طروحات الدين، وسط تحركات طفيفة لأسعار أذون الخزانة.

خسر عائد أدوات الدين متوسطة وطويلة الأجل، 150 نقطة أساس خلال شهر سبتمبر الماضى، مع إقبال المستثمرين الأجانب على تداول أدوات الدين المحلية، ليهبط من مستوى %16.5 فى أغسطس إلى %15 نهاية سبتمبر، قبل أن يبدأ رحلة صعود طفيفة قبل أكتوبر ونوفمبر، دفعته لتسجيل %16.006 على السندات أجل 5 أعوام، و%15.987 على الـ 10 أعوام، مقارنة بـ %15.762 و%15.716 على التوالى فى الطرح السابق.

كما حققت أذون الخزانة صعودًا طفيفًا بنسب لم تتجاوز 0.03 و17 نقطة أساس ( الـ 100 نقطة تعادل %1).

واصلت وزارة المالية عمليات الاقتراض بقيم تفوق طلباتها الأسبوعية، عبر أدوات الدين قصيرة الأجل (أذون الخزانة) للشهر الرابع على التوالى، فى خطوة تشير إلى رغبة المسئولين عن إدارة الدين فى عدم تحميل الموازنة العامة مستويات الفائدة المرتفعة فى الوقت الحالى.

وغالبا ما توافق «المالية» على اقتراض قيم مالية تفوق طلباتها التى تقدمت بها عبر طروحات أذون الخزانة، لكن معدلات الزيادة الأسبوعية أخذت منحنى صعوديا كبيرا منذ مطلع أغسطس الماضى لتتراوح بين 5 و9 مليارات جنيه، مقارنة بـ 2 – 3 مليارات فى الأوقات السابقة ، حسب رصد لـ «المال».

وأرجع رئيس قطاع الخزانة وإدارة الأموال لدى أحد البنوك ، تحركات «المالية» إلى رغبتها فى عدم تحمل مستويات الفائدة المرتفعة لآجال زمنية طويلة، لافتا إلى أنها تقوم منذ فترة بخفض حصة السندات من طروحاتها لتمويل الدين « جزء منها يرجع لهذا السبب، والجزء الآخر يتعلق بالحصول على سيولة من الخارج عبر السندات الدولارية وبرنامج قرض صندوق النقد الدولى».

طبقا لجدول طروحات الدين فى الربع الثانى من العام المالى الجارى ( سبتمبر – ديسمبر 2017) فإن «المالية» تعتزم اقتراض 389.25 مليار جنيه منها 357.5 مليار بنسبة %91.8 عبر أذون الخزانة (قصيرة الأجل) و31.75 مليار بنسبة % 8.1 عبر السندات.

ولفت مسئول الخزانة إلى عامل آخر يرى أنه قد يكون ضمن أسباب استمرار الاقتراض بأعلى من المطلوب، وهو توقف «المالية» عن التمويل النقدى لعجز الموازنة، عبر البنك المركزى المصرى، كأحد شروط برنامج قرض صندوق النقد الدولى.

كان تقرير للمجموعة المالية «هيرميس» صدر فى الربع الأول من العام الجارى، أكد التزام الحكومة بالحفاظ على مستويات اقتراضها من «المركزى»، ضمن الحدود المتفق عليها مع صندوق النقد الدولى، عبر الحفاظ على نسبة ثابتة من إجمالى المعروض النقدى بلغت (%29).

وكان «المركزى» أعلن فى بيان 3 نوفمبر الخاص بتعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية، عن الاتفاق مع «المالية» على خفض التمويل النقدى لعجز الموازنة العامة.

فى سياق متصل، كسر العائد على أذون الخزانة المحلية موجة الهبوط التى بدأت منذ أسابيع، متأثرا بتقلص استثمارات الأجانب فى أدوات الدين مؤخرا وقيام لجنة السياسة النقدية بـ«المركزى» بالإبقاء على مستويات الفائدة الرئيسية دون تغيير فى اجتماعها الخميس الماضى.

ونقل تقرير لوكالة بلومبرج، عن سامى خلاف، رئيس قطاع إدارة الدين العام بالمالية، تراجع الأرصدة القائمة من أذون الخزانة المصرية المملوكة للمستثمرين الأجانب إلى 330.9 مليار جنيه فى 7 نوفمبر الجارى مقابل 333.6 مليار مطلع الشهر الجارى، فى إشارةإلى ضعف شهية المستثمرين الأجانب للاستثمار فى أدوات الدين المحلية فى ظل توقعات، بانخفاض عوائدها مع بداية العام المقبل.

وصعد مؤشر «المال IR » الذى يقيس متوسط العائد على الأذون المصرية الأسبوع الماضى، بشكل طفيف محققا %18.12 مقارنة بـ %18.046 فى الأسبوع السابق بمعدل زيادة 0.07 نقطة أساس .

وواصل العائد على السندات المحلية 3 – 7 أعوام الصعود فى طروحات الأسبوع الماضى، بنسبة 29 35 نقطة أساس على التوالى، بينما حقق انخفاضا كبيرا تراوح بين 200 و300 نقطة خلال العام الأول من تدشين منظومة التعويم، وإطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وكشفت تعاملات الأسبوع الماضى، عن صعود متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 364 يوماً بنحو 0.03 نقطة أساس ليسجل 17.724 % مقابل 17.69 % فى الطرح السابق، وواصلت البنوك خفض تغطيتها للعطاء إلى 1.9 مرة بدلا من 2.5 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 15.454 مليار جنيه، عبر 263 عرضا، بينما قبلت «المالية» 189 عرضاً بقيمة 9.2 مليار بزيادة 1.2 مليار جنيه عن القيمة المطلوبة.

وارتفع متوسط العائد على أذون أجل 273 يوماً 15 نقطة أساس، إلى %17.834 من %17.682 فى العطاء السابق، وعرضت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بنحو 9.5 مليار جنيه، فيما وافقت «المالية» على 119 عرضا بقيمة 8.7 مليار بزيادة 700 مليون جنيها عن القيمة الأساسية للطرح.

وصعد متوسط العائد على أذون أجل 182 يوماً 0.03 نقطة أساس، إلى %18.498 ، بعد تراجع معدل التغطية إلى مرتين تقريبا بدلا من 2.6 مرة فى العطاء السابق 6 ، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 15.2 مليار عبر 287 عرضا قبلت«المالية» 156 عرضا فقط بقيمة 8.9 مليار بزيادة 1.4 مليار عن القيمة المطلوبة.

وارتفع متوسط العائد على أذون أجل 91 يوماً 0.083 نقطة أساس إلى %18.47، وتقلصت تغطية البنوك للعطاء إلى 1.4 مرة، بدلا من 1.9 مرة فى الطرح السابق، وعرضت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 10.6 مليار، من خلال 181 طلباً، قبلت منها «المالية» 140 عرضاً بقيمة 9.2 مليار بزيادة 1.7 مليار عن القيمة المستهدفة.

بينما صعد العائد على السندات بشكل أعلى، ليرتفع متوسط الفائدة على سندات أجل 3 سنوات 29 نقطة أساس إلى %15.874 بدلا من %15.578 فى الطرح السابق، وصعد معدل تغطية البنوك للعطاء إلى 3 مرة تقريبا بدلا من 2.8 مرة ، عبر 136 طلباً فيما قبلت «المالية» 76 عرضاً بقيمة 2.7 مليار بزيادة 1.2 مليار عن القيمة المطلوبة.

وصعد متوسط العائد على سندات أجل 7 سنوات 35 نقطة أساس إلى %15.955 مقابل %15.6 فى الطرح السابق، ووصل معدل تغطية العطاء إلى 1.6 مرة بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر 69 طلباً، لتقبل «المالية» 53 طلباً بقيمة 1.12 مليار بزيادة 120 مليونًا عن المستهدف من الطرح.

وعلى صعيد الطروحات الجديدة، قلصت «المالية» القيمة المستهدفة خلال الأسبوع الجارى، إلى 29.75 مليار جنيه بدلا من 31 مليار جنيه فى الأسبوع الماضى، وتعتزم اقتراض القيمة المطلوبة بواقع 27.5 مليار من خلال 4 عطاءات أذون خزانة، موزعة بواقع 6.75 مليار جنيه بأجل 91 يوما، و نفس القيمة بأجل 182 و14 مليارا مقسمة بالتساوى على أجل 266 يوما و357 يوما، وتعتزم طرح سندات بقيمة 2.25 مليار جنيه، منها 1.25 مليار بأجل 5 أعوام ومليار بأجل 10 أعوام.

على جانب آخر، قلص “المركزي” عمليات سحب السيولة عبر الودائع الثابتة والمتغيرة إلى 64 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى مقارنة بنحو 105 مليارات فى الأسبوع السابق له، وسجلت قيمة الطرح للودائع متغيرة العائد 45 مليارا لأجل 42 يوما، وبلغت قيمة العروض المقدمة من البنوك 55 مليارا عبر 64 عرضا، وافق «المركزى» على 61 منها بقيمة 54.78 مليار، وسجل أقل عائد مقبول %19.24 وأعلى %19.32 والمتوسط %19.303.

ودشن «المركزي» العطاء الدورى للودائع ذات العائد الثابت بقيمة 10 مليارات جنيه، لأجل 7 أيام بسعر فائدة %19.25، وقدمت البنوك 19 طلباً بقيمة 74.850 مليار، قبل البنك القيمة المطلوبة فقط بنسبة %13.36 لكل بنك.

وتستهدف آلية الودائع المربوطة لدى «المركزى» تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.

وأعاد البنك تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف يوم 3 نوفمبر الماضى، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.

وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد، مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية» و«المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.