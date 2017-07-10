عائد السندات المصرية يقفز فوق 19.4% فى أول طرح بعد قرار الفائدة

هبه محمد

قفز متوسط العائد على سندات الخزانة أجل 3 و7 سنوات بين 112 و86 نقطة أساس دفعة واحدة (كل 100 نقطة أساس تعادل 1%) مسجلا معدلات فوق 19.4% خلال العطاءات التى نظمها البنك المركزى المصرى نيابة عن وزار المالية ، اليوم الإثنين ، متأثرا بزيادة أسعار الفائدة على الجنيه يوم الخميس الماضي بواقع 200 نقطة أساس.

كانت عوائد أذون الخزانة المصرية قد قفزت ، أمس ، لأعلى مستوى منذ عام 2010 مسجلا 22.523% على الأذون أجل 91 يوم و 22.444% على الأذون أجل 273 يوم

وأوضح الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أن متوسط العائد على سندات الخزانة أجل 3 سنوات صعد الى 19.478% فى مزادات ، اليوم الإثنين ، مقابل 18.358% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، كما سجل أعلى عائد 19.6% ، وغطت البنوك العطاء بنحو 3.4 مرة.

كما زاد متوسط العائد على سندات أجل 7 سنوات 86 نقطة إلى 19.241%، بدلاً من 18.38% خلال العطاء الماضي، ووصل أعلى عائد إلى 19.48% وسجل أدنى عائد 18.9%، وقدمت البنوك بواقع 3.3 مرة من قيمة العطاء.

ولم يفصح الموقع الإلكتروني للبنك المركزي عن التفاصيل الأخرى للعطاءين والخاصة بقيمة العروض المقدمة من البنوك وحجم القيمة التي حصلت عليها وزارة المالية من العطاءين بجانب الفائدة التي طلبتها البنوك، إلا أنه أوضح أن المالية طلبت الحصول على 1.750 مليار جنيه للعطاءين بواقع مليار جنيه لسندات أجل 3 سنوات و750 مليون جنيه لسندات أجل 7 سنوات.

وتشير بيانات وزارة المالية إلى أن حجم تغطية العطاءات ارتفعت بصورة واضحة بين 3.3 و3.4 مرة، بدلاً من 1.4 و2 مرة للمزاد السابق.

وكان العائد على سندات الخزانة بدأ في الانحفاض خلال العطاءات السابقة بدعم من استثمارات الأجانب التي تدفقت بصورة واضحة في الفترة الماضية، ليستقر عند مستوى يزيد قليلاً عن 18% في عطاءات الشهر الماضي.

وفي وقت سابق قال نائب وزير المالية أحمد كوجك، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية ارتفعت إلى 9.8 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017