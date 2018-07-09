عائد السندات الحكومية يقفز لأعلى مستوياته خلال 12 شهراً

■ أبوباشا: توقعات السوق تبدلت بعد زيادة أسعار الطاقة ■ «المالية» تقلص اقتراضها فى الأجل الطويل وتتوسع فى أذون الخزانة ■ إعادة فتح الـ«8» سنوات الأسبوع الجارى ■ «المركزى» يقبل ربط ودائع بقيمة 206 مليارات بآجال مختلفة محمد سالمواصل العائد على السندات الحكوم

■ أبوباشا: توقعات السوق تبدلت بعد زيادة أسعار الطاقة

■ «المالية» تقلص اقتراضها فى الأجل الطويل وتتوسع فى أذون الخزانة

■ إعادة فتح الـ«8» سنوات الأسبوع الجارى

■ «المركزى» يقبل ربط ودائع بقيمة 206 مليارات بآجال مختلفة



محمد سالم

واصل العائد على السندات الحكومية طويلة الأجل، موجة الصعود التى بدأها قبل شهر تقريباً، مسجلاً أعلى مستوياته خلال عام فى تعاملات الأسبوع الماضى، بالتزامن مع تحسن معدلات الشراء من المستثمرين والبنوك والمؤسسات المحلية.

وتجاوزت الفائدة على السندات لأجل 10 سنوات 140 نقطة أساس دفعة واحدة، لتصل إلى %17.859 على عطاء الأسبوع الماضى، وهوأعلى مستوى منذ نهاية يوليو2017، بينما سجلت مستوى %17.756 على أجل 5 سنوات، مقارنة بنحو %16.32 خلال نفس الفترة بزيادة 140 نقطة أساس ( كل 100 نقطة أساس تعادل %1).

وأرجع محمد أبوباشا، نائب رئيس بحوث الاستراتيجية الكلية والمحلل الاقتصادى لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمجموعة المالية هيرميس، موجة الصعود إلى سببين رئيسيين، الأول يتمثل فى حركة خروج الأجانب من أسواق الدين المحلية التى بدأت فى مايو الماضى، كنوع من الاستجابة لتضييق السياسات النقدية فى عدد من الدول المتقدمة، وارتفاع الفائدة على الدولار.

السبب الثانى انتهاء توقعات السوق الخاصة باستمرار سياسة خفض الفائدة التى بدأها البنك المركزى فى فبراير الماضى، وأسفرت عن تراجع العائد على الجنيه بنحو200 نقطة أساس، موضحاً أن السوق كانت لديها توقعات بخفض جديد على الفائدة المحلية بنحو300 – 400 نقطة أساس، خلال العام الجارى، لكن تلك التوقعات تبدلت عقب قيام الحكومة باستئناف خفض دعم الطاقة، ولم يعد واضحاً ما إذا كان البنك المركزى سيتخذ خطوات جديدة بخفض الفائدة خلال العام الجارى أم لا.

واستبعد «أبوباشا« تراجع عوائد الدين فى المستقبل القريب، نظرا لضعف التدفقات من المستثمرين الأجانب، بالإضافة لاستبعاد خفض الفائدة من جانب البنك المركزى فى الأجل القريب.

وعلق رئيس قطاع الخزانة لدى أحد البنوك المحلية على قفزة فائدة السندات قائلاً: يبدوأن المستثمرين لديهم عدم يقين بأن موجة التضخم المرتقبة ستكون مؤقتة، ولذلك يطلبون فوائد مرتفعة على استثماراتهم فى الأجل الطويل.

ويترقب السوق، غداً، الإعلان عن معدلات التضخم عن شهر يونيو، وكشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل تضخم أسعار المستهلكين السنوى بالمدن إلى %11.4 فى مايو، مقارنة مع %13.1 فى أبريل .

وذكر البنك المركزى فى محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير، أن إجراءات إصلاح المالية العامة سترفع معدلات التضخم «بشكل مؤقت«، مؤكدا أنه لن يتردد فى تعديل سياسته لتحقيق هدف استقرار الأسعار فى المدى المتوسط.

وقال رئيس قطاع الخزانة إن انعكاس معدلات التضخم المتوقعة بشكل مؤقت كان يجب أن يقتصر على أدوات الدين قصيرة الأجل المعروفة بأذون الخزانة، موضحاً أن امتدادها إلى الآجال الطويلة (السندات) يشير بشكل أوبأخر إلى قلق المستثمرين من أثار الإصلاحات الأخيرة على التضخم.

ومع الصعود الكبير لعائد السندات اتجهت وزارة المالية للتوسع فى الاقتراض عبر الأدوات قصيرة الأجل، لتصل إلى ما يزيد عن 40 مليار جنيه، مقابل 33 مليارا مستهدفة، بينما قلصت المقبول من السندات إلى 1.9 مليار جنيه مقابل 3 مليارات مستهدفة.

فى ذات السياق صعد العائد أيضا على أدوات الدين الحكومى قصير الأجل فى تعاملات الأسبوع الماضى، وسجل مؤشر «ALMAL IR» الذى يقيس متوسط العائد على أذون الخزانة المحلية صعودا طفيفا بنحو16 نقطة أساس، ليصل إلى %19.43 الأسبوع الماضى، مقابل %19.27 الأسبوع قبل الماضى.

كان هيثم عبد الفتاح، رئيس قطاع الخزانة وإدارة الأموال ببنك التنمية الصناعية والعمال، قد أكد فى تصريحات سابقة لـ «المال»، جاذبية المستويات الحالية لعائد تمويل الدين الحكومى للمؤسسات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أن أى تحرك لأسعار الفائدة على المدخرات، أوأدوات الدين سيكون مرهون بمعدلات التضخم،

وتستهدف وزارة المالية خفض متوسط العائد على الاقتراض عبر أذون الخزانة المصرية لمستوى %14 فى المتوسط خلال العام المالى المقبل 2018 – 2019، تبعًا لمنشور الموازنة العامة للدولة الذى جرت مناقشته فى البرلمان مؤخرًا، وقلص البنك المركزى معدلات الفائدة بنحو200 نقطة أساس، خلال الربع الأول من العام الحالى، استنادًا إلى تراجع معدل التضخم.

وكشفت تعاملات الأسبوع الماضى عن زيادة فى متوسط العائد على أذون 357 يوما بنحو69 نقاط أساس، ليسجل %19.113 الأسبوع الماضى مقابل %18.427 فى الطرح الأخير من تلك الفئة، وارتفع معدل تغطية الطرح إلى 1.8 مرة تقريباً، بدلاً من 1.7 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 15 مليار جنيه، قبلت منها «المالية» ما يقرب من 10 مليارات بزيادة بلغت 1.5 مليار جنيه عن المستهدف.

كما صعد أيضا متوسط العائد على أذون أجل 266 يومًا بنحو80 نقطة أساس، ليصل إلى % 19.554 مقابل %18.755 فى آخر طرح، وساهم ذلك فى ارتفاع معدل تغطية العطاء إلى 2.14 مرة، من 1.5 مرة فى الطرح الأخير، وعرضت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 17 مليار جنيه، قبلت منها المالية 10.13 مليار جنيه، بزيادة 2.13 ملياراً عن المستهدف.

بينما صعد متوسط العائد على أذون أجل 182 يومًا بشكل طفيف بلغ 20 نقطة أساس تقريباً، ليصل إلى %19.555 الأسبوع الماضى، مقابل %19.361 الأسبوع قبل الماضى، وتزامن ذلك مع استقرار معدل تغطية الطرح عند مستوى 1.6 مرة، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة اقتربت من 13.3 مليار جنيه، قبلت منها «المالية« نحو7.8 مليارا، أقل بنحو450 مليون جنيه عن القيمة المستهدفة.

صعد أيضاً متوسط العائد على أذون أجل 91 يومًا بشكل طفيف بلغ 10 نقاط أساس، ليسجل % 19.531 الأسبوع الماضى، مقابل %19.468 فى آخر طرح، مع استقرار تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للعطاء عند مستوى 1.8 مرة، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 15.5 مليار جنيه، قبلت منها «المالية» ما يقرب من 12 مليارا، بزيادة بلغت 3.75 مليار جنيه عن المستهدف.

وعلى مستوى أدوات الدين طويلة الأجل، قفز العائد على السندات أجل 5 سنوات بشكل كبير، بلغ 140 نقطة أساس، ليصل إلى %17.756 الأسبوع الماضى، مقابل %16.32 فى الطرح الأخير، تزامنًا مع تراجع طفيف فى معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة إلى 1.8 مرة، بدلاً من مرتين فى السابق، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 3.2 مليار جنيه، قبلت منها «المالية» 920 مليون جنيه فقط ، أقل بنحو830 مليون جنيه عن المستهدف.

فيما قفز متوسط العائد على السندات أجل 10 سنوات أيضا بنحو140 نقطة، ليصل إلى %17.859 الأسبوع الماضى، مقابل %16.378 فى الطرح الأخير، وتضاعف معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح إلى 1.8 مرة، وكان المعدل 0.9 مرة فى السابق، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 2.2 مليار جنيه، قبلت منها «المالية» مليار جنيه، أقل بنحو250 مليون جنيه عن المستهدف.

وحافظت وزارة المالية على قيمة الاقتراض المستهدفة عبر أذون الخزانة خلال الأسبوع الحالى، عند مستوى 34 مليار جنيه، ويتوزع المستهدف من الطروحات بواقع 8.5 مليارا عبر أذون أجل 91 يوماً، ومثلها من أذون 182 يوما، و8.25 مليار من أذون 273 يوماً، و8.75 مليار من أذون 357 يوماً، وتعتزم المالية طرح سندات بقيمة 3.5 مليارات جنيه، منها 2 مليار من أذون 3 سنوات، بينما استحدثت طرح سندات لأجل 8 سنوات، وطلبت من خلالها 1.5 مليار جنيه.

على صعيد إدارة السيولة، طرح البنك المركزى عطائين للودائع المرتبطة بالكوريدور بقيمة 155 مليار جنيه بواقع 45 مليارا لأجل 42 يوماً، و110 مليارات لأجل 112 يوماً، وتقدمت البنوك للعطاء الأول بنحو30 عرضاً بقيمة 52.6 مليار جنيه، وسجل أقل عائد %17.24 وأعلى %17.28 بمتوسط %17.727، ووافق المركزى على القيمة المعروضة بعائد ترواح بين %17.24 و%17.28 بمتوسط بلغ %17.272.

وفيما يتعلق بالطرح الثانى لأجل 112 يوما، قدمت البنوك 18 عرضا بقيمة 113.75 مليار جنيه، بمعدل عائد تراوح بين %17.255 و%17.330 بمتوسط %17.323، ووافق البنك المركزى على ربط كامل السيولة المعروضة بنفس معدلات الفائدة التى طلبتها البنوك.

كما قام بقبول ودائع بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 7 أيام بمعدل ثابت %17.25 ، وبذلك فقد سجلت إجمالى السيولة التى وافق المركزى عليها نحو 206 مليار جنيه، الأسبوع الماضى.

ويستخدم البنك المركزى أدوات السوق المفتوحة للتحكم فى السيولة بالأسواق، ضمن أدواته للسيطرة على التضخم من ناحية، وكذلك توظيف فائض السيولة لدى البنوك فى ظلِّ انخفاض معدلات الائتمان.

وقام «المركزى» بتعديل آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، بحيث تتقاضى البنوك نسبة (Spread هامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ %17.75، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة سيكون مرشحًا للصعود أوالهبوط، حسب تطور معدل الإيداع.

وتستهدف آلية الودائع المربوطة تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية، ومحاربة التضخم، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.

وأعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.

وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد، مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.