عائد السندات الحكومية يسجل أعلى مستوى فى 10 شهور

■ الفائدة لأجل 10 سنوات تقفز 100 نقطة أساس.. وتباين أذون الخزانة.. وصعود طفيف لمؤشر ALMal IR ■ «المالية» تعتزم اقتراض 35 مليار جنيه من الأذون والسندات الأسبوع الجارى محمد سالمارتفع عائد السندات الحكومية متوسطة وطويلة الأجل إلى أعلى مستوى فى 10 شهور، بنهاية الأسبوع الماضى، مع ترا

■ الفائدة لأجل 10 سنوات تقفز 100 نقطة أساس.. وتباين أذون الخزانة.. وصعود طفيف لمؤشر ALMal IR

■ «المالية» تعتزم اقتراض 35 مليار جنيه من الأذون والسندات الأسبوع الجارى



محمد سالم

ارتفع عائد السندات الحكومية متوسطة وطويلة الأجل إلى أعلى مستوى فى 10 شهور، بنهاية الأسبوع الماضى، مع تراجع شهية البنوك والمؤسسات المختلفة على الاكتتاب، انتظارا لما سيسفر عنه اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، الخميس المقبل.

وقفزت الفائدة على السندات أجل 10 سنوات بأكثر من 100 نقطة أساس دفعة واحدة، لتصل إلى %16.378 على العطاء الأخير، وهو أعلى مستوى منذ نهاية أغسطس 2017، مقابل %15.3 قبيل إجازة عيد الفطر، بينما سجلت مستوى %16.3 على أجل 5 سنوات، مقارنة بنحو %15.943 خلال نفس الفترة، بزيادة 37 نقطة (كل 100 نقطة أساس تعادل %1).

وأكد رئيس قطاع الخزانة لدى أحد البنوك المحلية، ضعف تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة، لطرح السندات الأخير، ليصل فى المتوسط إلى 0.9 مرة على 10 سنوات، و1.3 مرة على 5 سنوات، انتظار لنتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية، الخميس القادم.

ويرجح مديرو خزانة، ومتعاملون فى سوق الدين، قيام اللجنة بالحفاظ على مستويات الفائدة دون تغيير، خاصة مع بقاء معدلات التضخم فى الإطار المستهدف بنهاية مايو الماضى.

وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل تضخم أسعار المستهلكين السنوى بالمدن إلى %11.4 فى مايو من %13.1 فى أبريل.

وعلى أساس شهرى تراجعت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين فى المدن إلى %0.2 فى مايو، من %1.5 فى أبريل.

فى ذات السياق، تباين عائد أدوات الدين الحكومى قصير الأجل، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، ليسجل صعودا طفيفا على الأذون أجل 91 و182 يوما، وتراجعاً على أجلى 266 و357 يوماً، نتيجة لتراجع متوسط تغطية الطروحات إلى 1.6 مرة، بدلاً من 2.6 مرة، قبيل إجازة عيد الفطر، بينما سجل مؤشر ALMAL IR، الذى يقيس متوسط عائد أدوات الدين قصيرة الأجل صعودا طفيفا بنحو 18 نقطة أساس، ليصل إلى %18.68 الأسبوع الماضى، مقابل %16.5 الأسبوع قبل الماضى.

وكسب مؤشر «المال IR» لعائد أدوات الدين قصيرة الأجل، نحو 167 نقطة أساس، خلال مايو الماضى.

كان هيثم عبد الفتاح، رئيس قطاع الخزانة وإدارة الأموال ببنك التنمية الصناعية والعمال، قد أكد فى تصريحات لـ«المال»، مؤخراً، جاذبية المستويات الحالية لعائد تمويل الدين الحكومى للمؤسسات المحلية والأجنبية، خاصة مع صعود الدولار وملامسته مستوى 17.92 جنيه.

وقال إن أى تحرك لأسعار الفائدة على المدخرات، أو أدوات الدين سيكون مرهوناً بمعدلات التضخم.

فيما قال محافظ البنك المركزى فى تصريحات لـ»المال»، مطلع الشهر الجارى، إن صافى استثمارات الأجانب مستقر، ولم يتأثر بشكل كبير، مؤكداً أن الصناديق العالمية أكدت تفضيلها للسوق المصرية بين الأسواق الناشئة.

وقال مدير قطاع الخزانة وإدارة الأموال بأحد البنوك الأجنبية، إن ارتفاع العائد مع صعود الدولار مقابل الجنيه، من شأنه اجتذاب سيولة خلال الفترة المقبلة.

وتستهدف وزارة المالية خفض متوسط العائد على الاقتراض عبر أذون الخزانة المصرية لمستوى %14 فى المتوسط، خلال العام المالى المقبل 2018 – 2019، تبعًا لمنشور الموازنة العامة للدولة الذى جرت مناقشته فى البرلمان مؤخرًا، وقلص البنك المركزى معدلات الفائدة بنحو 200 نقطة أساس، خلال الربع الأول من العام الحالى، استنادًا إلى تراجع معدل التضخم.

وهبط متوسط العائد على أذون 357 يوما بنحو 19 نقطة أساس، ليسجل %18.427 الأسبوع الماضى، مقابل %18.617 فى آخر طرح، مع تراجع ملحوظ فى تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للعطاء بشكل كبير ليسجل 1.7 مرة، مقابل 2.4 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 14.14 مليار جنيه، قبلت منها «المالية» 10.8 مليار جنيه، بزيادة 2.3 مليار جنيه عن المستهدف.

كما تراجع متوسط العائد على أذون أجل 266 يومًا بشكل طفيف بلغ نقطة أساس واحدة، ليصل إلى %18.75، مقابل %18.79 فى آخر طرح، وهبط معدل تغطية العطاء إلى 1.7 مرة، بدلاً من 2.7 مرة فى الطرح الأخير، وعرضت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 12 مليار جنيه، قبلت منها المالية 10.15 مليار جنيه، بزيادة 2.155 مليار جنيه عن المستهدف.

فى حين صعد متوسط العائد على أذون أجل 182 يومًا، 10 نقاط أساس تقريبا، ليصل إلى %18.739 الأسبوع الماضى، مقابل %18.646 الأسبوع قبل الماضى، وتزامن ذلك مع تراجع معدل تغطية الطرح ليصل إلى 1.7 مرة، مقابل 2.6 مرة فى الطرح السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة اقتربت من 13 مليار جنيه، قبلت منها «المالية» نحو 7.8 مليار جنيه، بزيادة طفيفة بلغت 50 مليون جنيه عن المستهدف.

كما زاد متوسط العائد على أذون أجل 91 يومًا، بنحو 24 نقطة أساس تقريبا ليبلغ %18.84 الأسبوع الماضى، مقابل%18.59 الأسبوع السابق عليه، وتراجعت تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح لتصل إلى 1.5 مرة، مقابل 2.65 مرة فى الطرح الأخير، وعرضت البنوك والمؤسسات الاكتتاب بقيمة 11.8 مليار جنيه، قبلت منها الوزارة 7.8 مليار جنيه، بزيادة بلغت 50 مليون جنيه عن المستهدف من الطرح.

وعلى مستوى أدوات الدين طويلة الأجل، زاد العائد على السندات أجل 5 سنوات بنحو 38 نقطة أساس، ليصل إلى %16.32 الأسبوع الماضى، مقابل %15.943 فى الطرح الأخير، ويعد ذلك أعلى مستوى منذ أغسطس 2017، وتزامن ذلك مع تراجع معدل تغطية البنوك والمؤسسات إلى 2.1 مرة، بدلاً من 2.3 مرة فى السابق، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 3.14 مليار جنيه، قبلت منها «المالية» 3 مليارات جنيه، بزيادة 1.5 مليار جنيه عن المستهدف.

فيما زاد متوسط العائد على السندات أجل 10 سنوات، بنحو 107 نقاط أساس، ليصل إلى %16.378 الأسبوع الماضى، مقابل %15.301 فى الطرح الأخير، وهبط معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح عند مستوى 0.9 مرة، مقابل 1.3 مرة فى السابق، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 1.1 مليار جنيه فقط، قبلت منها «المالية» مليار جنيه تقريبا، أقل بنحو 250 مليوناً عن المستهدف.

فى سياق متصل، تعتزم وزارة المالية اقتراض 35 مليار جنيه خلال الأسبوع الجارى، يتوزع المبلغ بواقع 7.750 مليار جنيه عبر أذون أجل 91 يوماً، ومثلها من أذون 182 يوماً، و8 مليارات جنيه من أذون 273 يوماً، و8.500 مليارات جنيه من أذون 357 يوماً، بينما تستهدف طرح سندات بقيمة 3 مليارات جنيه، منها 1.75 مليار جنيه بأجل 3 أعوام، و1.25 مليار جنيه لأجل 7 أعوام.

على صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى ودائع للبنوك المحلية بقيمة 28.3 مليار جنيه، ضمن مزاد آلية الودائع متغيرة العائد المرتبطة بالكوريدور.

وأعلن احتياجه لربط ودائع بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 56 يوماً، تستحق فى 15 أغسطس المقبل، بينما تقدمت البنوك بنحو 27 عرضًا قيمتها 34.775 مليار جنيه.

وطلبت البنوك أقل سعر فائدة عند %17.25، وأعلى سعر عند %17.29، وبلغ متوسط العائد المطلوب %17.278.

بينما قبل البنك المركزى 23 عرضًا بقيمة 28.3 مليار جنيه، وسجل أقل سعر فائدة مقبول %17.25، وأعلى سعر %17.28، ومتوسط سعر الفائدة %17.275.

يستخدم البنك المركزى أدوات السوق المفتوحة للتحكم فى السيولة بالأسواق، ضمن أدواته للسيطرة على التضخم، وكذلك توظيف فائض السيولة لدى البنوك فى ظلِّ انخفاض معدلات الائتمان.

وقام البنك بتعديل آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، بحيث تتقاضى البنوك نسبة (Spread هامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ %17.75، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة سيكون مرشحًا للصعود، أو الهبوط، حسب تطور معدل الإيداع لدى المركزى.

وتستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.

وأعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.

وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد، مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.